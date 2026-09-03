Chevron investește 7 miliarde de dolari în Venezuela. Producția de petrol va fi mai mult decât dublată

Chevron pregătește o investiție de 7 miliarde de dolari în Venezuela. Proiectul ar putea transforma producția companiei, care vrea să ajungă la 600.000 de barili pe zi până în 2031.

Chevron a anunțat o investiție de 7 miliarde de dolari în Venezuela, prin care intenționează să își majoreze producția de petrol din această țară la 600.000 de barili pe zi până în 2031, față de aproximativ 280.000 de barili pe zi în prezent. Compania americană a primit, de asemenea, drepturi asupra a două noi câmpuri petroliere din Centura Orinoco, regiune care concentrează cea mai mare parte a uriașelor rezerve de țiței extragre greu ale Venezuelei.

Chevron își desfășoară activitatea în Venezuela prin intermediul unor societăți mixte înființate împreună cu compania petrolieră de stat Petróleos de Venezuela (PDVSA). Compania americană este, în prezent, singurul mare producător de petrol din SUA care continuă să opereze în această țară.

Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a declarat că Venezuela a devenit mult mai atractivă pentru investiții după ce guvernul interimar a adoptat o nouă lege a hidrocarburilor. Actul normativ a modificat regimul fiscal, nivelul redevențelor și alte condiții aplicabile companiilor petroliere.

Potrivit lui Wirth, aceste schimbări au transformat Venezuela dintr-o piață care nu era suficient de competitivă în comparație cu celelalte destinații de investiții ale Chevron într-o piață „foarte competitivă” la nivel mondial. Declarația a fost făcută pentru CNBC, la Caracas.

„De aceea suntem dispuși să angajăm capital semnificativ și să creștem în modul în care o facem”, a declarat CEO-ul Chevron.

Investiția are loc într-un context de schimbări politice majore în Venezuela. SUA l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni militare desfășurate în luna ianuarie și au preluat controlul asupra exporturilor petroliere ale țării. Washingtonul colaborează în prezent cu președintele interimar Delcy Rodríguez, care a ocupat funcția de vicepreședinte în timpul mandatului lui Maduro.

Planul Chevron de a ajunge la o producție de 600.000 de barili de petrol pe zi în următorii cinci ani ar presupune mai mult decât dublarea producției actuale a companiei în Venezuela.

Pe bursă, acțiunile Chevron au avut o evoluție aproape neschimbată miercuri. Titlurile companiei au crescut însă cu aproximativ 13% în ultimele trei luni și cu 39% de la începutul anului 2026.

Investiția anunțată de Chevron vine într-un moment în care guvernul american încearcă să relanseze producția de petrol a Venezuelei prin atragerea capitalului privat. Infrastructura petrolieră a țării se află într-o stare precară după ani de administrare defectuoasă sub guvernarea socialistă, ceea ce face necesare investiții masive pentru redresarea sectorului.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că SUA au obținut controlul majoritar asupra unor rezerve de 65 de miliarde de barili de petrol venezuelean. Cantitatea reprezintă aproximativ 20% din totalul rezervelor Venezuelei, estimate la 303 miliarde de barili.

În acest context, secretarul american al Energiei, Chris Wright, se află miercuri în Venezuela, unde sunt discutate planurile privind dezvoltarea sectorului petrolier și atragerea de investiții private.

Washingtonul a încheiat un parteneriat cu compania petrolieră privată North American Blue Energy Partners (NABEP) pentru dezvoltarea acestor rezerve. Guvernul interimar al Venezuelei a acordat companiei concesiuni pentru exploatarea a 17 câmpuri petroliere, pe o perioadă de 100 de ani.

La rândul său, NABEP a acordat Departamentului american al Apărării o participație de 35% în cadrul proiectului. Parteneriatul face parte din strategia Washingtonului de a atrage capital privat și de a crește rapid producția petrolieră a Venezuelei.