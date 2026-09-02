Prețul unei fotografii cu Donald Trump a fost dezvăluit. Suma este uriașă

Accesul la un eveniment mai restrâns, organizat sub forma unei mese rotunde alături de liderul de la Casa Albă, are un preț semnificativ mai mare. Potrivit publicației The Independent, pentru această oportunitate donatorii trebuie să ofere o sumă uriașă.

Donatorii care vor să obțină o fotografie cu președintele american Donald Trump la convenția republicană programată în Texas trebuie să fie pregătiți să achite o sumă neașteptat de mare.

Convenția Comitetului Național Republican (RNC), programată pe 9 și 10 septembrie la Dallas, include mai multe pachete destinate donatorilor, potrivit informațiilor prezentate într-o invitație consultată de presa americană.

Republicanii care vor participa la reuniunea partidului pentru alegerile de la jumătatea mandatului vor putea cumpăra, astfel, o oportunitate de a realiza o fotografie cu Donald Trump pentru 88.600 de dolari, potrivit unui raport citat de presa americană.

Wall Street Journal citează invitația pentru evenimentul Comitetului Național Republican din 9 și 10 septembrie, în care este prezentată și posibilitatea ca donatorii să participe la o masă rotundă cu președintele american, pentru suma de 250.000 de dolari.

Pentru cei care consideră prea ridicat prețul unei fotografii cu Trump, există și o variantă mai ieftină. O fotografie cu vicepreședintele JD Vance este oferită pentru 35.000 de dolari.

În mod obișnuit, partidele americane organizează convenții naționale în vara dinaintea alegerilor prezidențiale. Aceste reuniuni au, printre altele, rolul de a oficializa candidatul partidului pentru funcția de președinte al Statelor Unite.

De această dată, nu există un candidat prezidențial care să fie certificat în urma unei convenții de acest tip. Nu este, prin urmare, clar ce va presupune statutul de „delegat” la reuniunea programată în această lună la American Airlines Center. Site-urile unor organizații republicane din state oferă însă posibilitatea de a obține statutul de „delegat onorific” pentru sume de până la 20.000 de dolari.

Membrii Camerei Reprezentanților ar plăti taxe și mai mari pentru a participa la eveniment. Potrivit Puck News, suma ajunge la 25.000 de dolari, în timp ce unele dintre cele mai scumpe bilete pot costa până la 100.000 de dolari.

Convenția a fost criticată și pentru implicarea sponsorilor corporativi. Un consultant republican care a vorbit recent, sub protecția anonimatului, cu The Huffington Post a susținut că reuniunea „nu a fost o convenție adevărată” și a descris-o drept „o ceartă de escroci”.

Reprezentanta texană Beth Van Duyne, președinta financiară a Comitetului Național Republican pentru Campanie, a apărat costurile ridicate asociate participării și strângerii de fonduri pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Ea a declarat pentru TMZ DC că republicanii trebuie „să se asigure că sprijină lumea alți candidați care se află în cursul foarte dificil și competitiv din întreaga țară”, argumentând că fondurile contribuie la susținerea candidaților republicani.

The Independent a contactat RNC pentru a solicita comentarii suplimentare cu privire la eveniment și la sumele solicitate donatorilor.

Au fost ridicate, de asemenea, întrebări legate de perioada aleasă pentru desfășurarea convenției. Evenimentul începe în aceeași zi cu deschiderea sezonului NFL și se încheie cu o zi înainte ca Statele Unite să marcheze cea de-a 25-a aniversare a atacurilor teroriste din 11 septembrie.

RNC a transmis că se așteaptă la aproximativ 30.000 de participanți. Organizația susține, de asemenea, că a strâns deja 42 de milioane de dolari pentru eveniment, acesta fiind finanțat integral.

Alegerea Texasului ca stat gazdă are o importanță electorală pentru republicani, în condițiile în care candidatul republican Ken Paxton se confruntă cu o competiție dificilă pentru un loc în Senat, în luna noiembrie. Adversarul său este democratul James Talarico, prezentat drept o figură aflată în ascensiune în partidul său.

Talarico a strâns 68 de milioane de dolari, în timp ce fondurile lui Paxton sunt de aproximativ 9 milioane de dolari, potrivit informațiilor din articolul citat.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, președintele american a decis să se poziționeze în centrul campaniei electorale a partidului său pentru alegerile de la jumătatea mandatului din acest an. Decizia vine în condițiile în care rata sa de aprobare este prezentată în jurul valorii de 35%.

Luna trecută, în timpul campaniei electorale pentru senatoarea Lindsey Graham din Carolina de Sud, Trump i-a încurajat activ pe alegători să participe la vot, vorbind despre scrutin într-un mod care a sugerat implicarea sa directă în competiția electorală.

Strategia prezintă riscuri pentru republicani, deoarece la alegerile din noiembrie sunt în joc majoritățile partidului din Camera Reprezentanților și Senat. Situația este complicată și de opoziția față de războiul administrației Trump cu Iranul, precum și de preocupările persistente legate de costul ridicat al vieții.

Pentru a-și tempera așteptările privind rezultatele partidului, președintele a încercat, în același timp, să reducă importanța performanței republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Într-o declarație făcută prezentatorului Fox News Trey Gowdy Sunday, Trump a spus: „Unii oameni mă plac mai mult decât le place petrecerea.”