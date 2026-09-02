Bonusul de pensionare despre care puțini știu. Suma poate ajunge la 10.000 de lei

De la 1 septembrie 2026, profesorii care ajung la pensionare odată cu atingerea vârstei standard pot beneficia de o primă al cărei cuantum ajunge la echivalentul a două salarii de bază. Beneficiul este reglementat prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și se acordă celor care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege.

Profesorii și ceilalți angajați eligibili din învățământul preuniversitar care ajung la pensie la vârsta standard pot beneficia astfel de un sprijin financiar acordat la încetarea activității.

Prima de pensionare este echivalentă cu două salarii de bază, însă suma nu este identică pentru toți beneficiarii. Valoarea efectivă depinde de salariul de bază pe care persoana îl avea la momentul încetării de drept a contractului individual de muncă.

Măsura a devenit aplicabilă de la 1 septembrie 2026, după ce perioada în care prevederea fusese suspendată nu a mai fost prelungită. Informația a fost semnalată de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care le atrage atenția angajaților din sistem că prima nu este acordată automat și că este necesară depunerea unei solicitări la unitatea de învățământ.

Dreptul este prevăzut la articolul 229, alineatul (14), din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit reglementării, personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard are dreptul la o primă calculată în funcție de salariul de bază.

Prin urmare, nu orice persoană care lucrează în sistemul de educație și ajunge la pensie beneficiază automat de această sumă. Sunt relevante atât momentul pensionării, cât și modalitatea în care încetează raportul de muncă.

Pentru acordarea primei trebuie îndeplinite cumulativ două condiții principale. Prima este ca pensionarea să aibă loc la împlinirea vârstei standard de pensionare.

A doua condiție este ca încetarea de drept a contractului individual de muncă să se producă după momentul în care prevederea legală a devenit aplicabilă. Angajații care îndeplinesc aceste criterii trebuie să verifice data încetării contractului și documentele necesare pentru solicitarea dreptului.

Valoarea echivalentă a două salarii de bază poate însemna sume diferite de la un angajat la altul. Legea nu stabilește o primă fixă de 10.000 de lei pentru fiecare profesor care se pensionează.

Formula de calcul este simplă: prima de pensionare reprezintă două salarii de bază. Astfel, dacă salariul de bază al unei persoane la data încetării de drept a contractului este de 5.000 de lei, prima calculată potrivit formulei ajunge la 10.000 de lei. În cazul unui salariu de bază de 6.000 de lei, suma este de 12.000 de lei. Pentru un salariu de bază de 7.000 de lei, prima ajunge la 14.000 de lei.

Suma exactă nu poate fi stabilită fără cunoașterea salariului de bază al fiecărui angajat. Este importantă și diferența dintre salariul de bază și venitul total încasat într-o lună, deoarece calculul pornește de la salariul de bază al persoanei la momentul încetării de drept a contractului.

Salariul de bază poate varia în funcție de funcție, nivelul studiilor, vechime, gradație și norma didactică. Din acest motiv, doi angajați care se pensionează în aceeași perioadă pot primi prime cu valori diferite.

Un aspect important semnalat de reprezentanții sindicatelor este că beneficiarii trebuie să facă demersurile necesare pentru acordarea acestui drept. Profesorii și celelalte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și se pensionează începând cu 1 septembrie 2026 trebuie să depună o cerere scrisă la unitatea de învățământ unde au fost angajați.

Recomandarea sindicală este ca solicitarea să fie depusă la registratura școlii, iar persoana interesată să solicite un număr de înregistrare. Acesta poate reprezenta dovada că cererea pentru acordarea primei a fost transmisă unității de învățământ.

Păstrarea documentului și a dovezii de înregistrare este importantă în situațiile în care apar ulterior neclarități legate de acordarea sau plata dreptului. Federațiile sindicale au anunțat că pun la dispoziția angajaților și modele de cereri pentru solicitarea primei de pensionare.

Astfel, persoanele aflate în situația de a se pensiona pot utiliza documentele puse la dispoziție pentru a formula solicitarea către angajator. Depunerea cererii rămâne un pas necesar pentru persoanele care se încadrează în condițiile stabilite de lege.

Prima de pensionare nu reprezintă o măsură introdusă în această toamnă. Dreptul este prevăzut în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, însă aplicarea prevederii a fost amânată prin măsuri succesive de suspendare.

Situația s-a modificat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. În lipsa unei noi decizii de prelungire a suspendării, prevederea a devenit aplicabilă de la 1 septembrie 2026.

Persoanele care se pensionează după această dată și îndeplinesc condițiile stabilite de lege pot solicita, astfel, acordarea primei. Data la care încetează contractul individual de muncă este un element important pentru stabilirea dreptului.

Reprezentanții sindicatelor atrag însă atenția că situația legislativă trebuie urmărită în continuare. În cazul adoptării unei noi măsuri prin care aplicarea articolului 229, alineatul (14), ar fi din nou amânată, plata primei ar putea fi afectată.

Pentru angajații aflați în apropierea pensionării, data încetării contractului și legislația aflată în vigoare la acel moment reprezintă elemente importante pentru stabilirea dreptului. În situația în care o persoană consideră că îndeplinește condițiile legale, dar unitatea de învățământ nu acordă prima, aceasta poate solicita lămuriri de la angajator.

Documentele depuse pot fi folosite pentru a demonstra că solicitarea privind acordarea dreptului a fost transmisă unității de învățământ. De aceea, depunerea cererii în scris și păstrarea dovezii de înregistrare sunt importante.

Dacă situația nu este soluționată, potrivit informării sindicale, persoana în cauză se poate adresa instanței competente. În acest caz, documentele care atestă solicitarea transmisă școlii pot fi relevante pentru demersul făcut.

Prima poate reprezenta o sumă diferită pentru fiecare angajat, în funcție de salariul de bază avut la momentul încetării contractului. Valoarea de 10.000 de lei este doar unul dintre exemplele posibile de calcul.

Calculul pornește de la salariul de bază avut la data încetării de drept a contractului. Formula este salariul de bază înmulțit cu doi.

Salariu de bază de 4.500 de lei → primă de 9.000 de lei;

Salariu de bază de 5.000 de lei → primă de 10.000 de lei;

Salariu de bază de 5.500 de lei → primă de 11.000 de lei;

Salariu de bază de 6.000 de lei → primă de 12.000 de lei;

Salariu de bază de 7.000 de lei → primă de 14.000 de lei.

Prin urmare, sintagma „bonus de 10.000 de lei” poate fi valabilă pentru o persoană care are un salariu de bază de 5.000 de lei, însă nu reprezintă suma garantată pentru fiecare angajat care se pensionează.

Pentru stabilirea valorii exacte, persoana interesată trebuie să verifice salariul de bază înscris în documentele salariale de la data încetării de drept a contractului. Ulterior, suma poate fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute de lege: salariul de bază × 2.

Prevederea îi vizează, în principal, pe angajații din învățământul preuniversitar care ajung la vârsta standard de pensionare și cărora le încetează de drept contractul individual de muncă.

Pentru aceste persoane, pensionarea poate fi însoțită, pe lângă drepturile obișnuite aferente încetării activității, și de acordarea primei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

Beneficiarii trebuie să țină cont de faptul că plata nu trebuie presupusă ca fiind automată. Cererea trebuie transmisă unității de învățământ, iar dovada depunerii este necesar să fie păstrată. De asemenea, pentru determinarea cuantumului este necesară verificarea salariului de bază efectiv avut la data încetării de drept a contractului individual de muncă, potrivit newsweek.