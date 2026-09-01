Salariații chemați la muncă sâmbăta și duminica au drepturi în plus. Ce obligații are angajatorul

Salariații care lucrează sâmbăta și duminica, atunci când activitatea angajatorului nu poate fi întreruptă în weekend, beneficiază de drepturi suplimentare prevăzute de Codul muncii. Aceștia trebuie să primească două zile consecutive de repaus săptămânal, acordate în alte zile, precum și un spor salarial. Valoarea sporului pentru munca obișnuită în weekend nu este stabilită printr-un procent unic de lege, ci trebuie prevăzută în documentele care reglementează raportul de muncă.

Pentru salariați, regula stabilită de Codul muncii este acordarea unui repaus săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică. Legislația permite însă modificarea acestor zile atunci când întreruperea activității la sfârșitul săptămânii ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității.

În aceste situații, angajatorul poate stabili repausul săptămânal în alte zile decât cele de weekend. Programarea trebuie însă reglementată prin contractul colectiv de muncă, atunci când există un asemenea contract aplicabil, sau prin regulamentul intern.

Indiferent de zilele în care este programat repausul, angajatului trebuie să îi fie asigurate două zile consecutive de odihnă. Astfel, faptul că activitatea continuă sâmbăta și duminica nu elimină obligația angajatorului de a respecta durata repausului săptămânal.

Totodată, acordarea celor două zile libere în cursul săptămânii nu înlătură dreptul la o compensație financiară. Salariaților al căror repaus săptămânal este stabilit în alte zile trebuie să li se acorde și un spor la salariu, în condițiile prevăzute de documentele care reglementează relația de muncă.

Codul muncii nu prevede un procent unic pentru sporul acordat salariaților care lucrează în weekend și beneficiază de repaus săptămânal în alte zile. Cuantumul acestuia este stabilit prin negociere între angajator și angajat, prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Compensația salarială trebuie prevăzută în scris. Sporul poate fi înscris direct în contractul individual de muncă, poate fi stabilit printr-un act adițional sau poate figura în contractul colectiv de muncă.

Faptul că legislația nu stabilește un procent standard nu înseamnă că angajatorul poate elimina această compensație. Atunci când repausul săptămânal este acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica, sporul salarial trebuie acordat.

Prin urmare, angajatorul nu își îndeplinește toate obligațiile doar prin acordarea a două zile libere consecutive în timpul săptămânii. Pentru activitatea prestată sâmbăta și duminica trebuie acordată și compensația salarială corespunzătoare, chiar dacă nivelul acesteia este stabilit prin negociere.

Nerespectarea drepturilor aferente muncii în weekend poate atrage sancțiuni pentru angajator. Dacă repausul săptămânal este acordat în timpul săptămânii, dar angajatorul nu plătește sporul corespunzător, amenda poate fi cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei.

Separat, nerespectarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive poate fi sancționată cu amendă între 1.500 și 3.000 de lei. Obligația presupune acordarea unei perioade neîntrerupte de odihnă, astfel încât cele 48 de ore nu pot fi împărțite în intervale separate pentru a substitui repausul săptămânal.

Legislația prevede și situații în care repausul săptămânal poate fi acordat cumulat, după o perioadă de activitate continuă care nu poate depăși 14 zile. Într-un asemenea caz, salariatul beneficiază de un spor de cel puțin 150% din salariul de bază.

Contractele de muncă pot prevedea un spor mai mare pentru o asemenea situație, însă valoarea stabilită nu poate coborî sub pragul de 150%.

Dacă salariatul este chemat să lucreze în perioada în care ar fi trebuit să beneficieze de repausul săptămânal, din motive excepționale, activitatea prestată în acel interval trebuie compensată prin acordarea unui spor salarial de 150%.