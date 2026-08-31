Bonusuri pentru angajații ANAF în funcție de performanță. Când se aplică noul sistem de recompense financiare

Guvernul a aprobat metodologia prin care va fi evaluată performanța structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Începând din 2027, recompensele financiare anuale acordate personalului vor fi legate de rezultatele obținute, de atingerea indicatorilor stabiliți și de contribuția fiecărui angajat.

Actul normativ aprobat luni stabilește indicatorii-cheie de performanță care vor fi utilizați pentru evaluarea structurilor organizatorice din cadrul ANAF.

Rezultatele acestei evaluări instituționale vor avea legătură directă cu recompensele financiare anuale acordate angajaților administrației fiscale.

Metodologia introduce un mecanism de tip bonus-malus. Astfel, stimulentele financiare vor fi stabilite în funcție de gradul în care sunt îndepliniți indicatorii de performanță și de contribuția individuală a angajaților la rezultatele obținute de instituție.

Recompensele vor fi diferențiate pe trei niveluri, în funcție de activitatea desfășurată și de nivelul de atingere a indicatorilor-cheie.

Unul dintre criteriile prevăzute de noua metodologie este contribuția structurilor ANAF la colectarea veniturilor pentru bugetul general consolidat.

Vor fi analizate și rezultatele activităților de control desfășurate de administrația fiscală. Evaluarea va urmări astfel atât activitatea de colectare a veniturilor, cât și rezultatele controalelor fiscale și recuperarea creanțelor.

Un alt indicator privește măsurile luate pentru recuperarea sumelor datorate statului. În această categorie intră acțiunile de aplicare a sechestrelor și de valorificare a bunurilor.

Metodologia prevede însă că rezultatele nu vor fi analizate fără a ține cont de particularitățile activității. Evaluarea va lua în calcul și nivelul de risc asociat muncii desfășurate, precum și gradul de dificultate.

Nu doar sumele colectate sau rezultatele controalelor vor influența evaluarea. Printre criteriile stabilite se numără competența profesională a personalului și implicarea angajaților în îndeplinirea unor sarcini suplimentare.

Prin acest mecanism, Guvernul urmărește să lege recompensele anuale atât de performanța structurii în care lucrează funcționarul, cât și de aportul individual al acestuia.

Sistemul va permite astfel diferențierea recompenselor în funcție de rezultatele măsurate, în locul acordării acestora fără raportare la atingerea indicatorilor de performanță.

Metodologia face parte din obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Măsura este inclusă în Reforma R1, care vizează modernizarea ANAF prin digitalizare, și corespunde Jalonului 19 din PNRR.

Indicatorii aprobați de Guvern vor constitui baza pentru măsurarea rezultatelor structurilor administrației fiscale și pentru stabilirea recompenselor financiare anuale.