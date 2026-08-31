Disputa pentru formarea Guvernului se încinge. Alexandru Muraru: PSD nu are voturile necesare

Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, afirmă că liderul PSD, Sorin Grindeanu, își dorește funcția de premier, însă social-democrații nu dispun de suficiente voturi pentru a forma un nou guvern. Liberalul susține că, în aceste condiții, PSD încearcă să obțină sprijin parlamentar prin negocieri individuale cu aleșii care ar putea susține o nouă majoritate.

Alexandru Muraru a transmis că socotelile lui Sorin Grindeanu pentru constituirea unei noi majorități parlamentare nu se confirmă. Potrivit deputatului PNL, liderul PSD și-ar dori să ajungă la Palatul Victoria, însă partidul nu are în prezent numărul necesar de voturi pentru instalarea unui nou Guvern.

„Grindeanu ar vrea să fie premier, dar nu prea îi ies calculele. A recunoscut chiar el, astăzi. PSD nu are voturile necesare pentru a forma un nou Guvern. PSD a ajuns să bată din uşă în uşă, să cumpere la bucată orice parlamentar care încă nu a simţit pe pielea lui ce înseamnă cuţitul trădării băgat în spate”, a afirmat Muraru.

Liberalul susține că președintele Nicușor Dan ar putea să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, dar consideră că o asemenea variantă ar presupune susținerea unui executiv dependent de voturile AUR.

Alexandru Muraru afirmă că o eventuală susținere parlamentară din partea AUR ar fi negociată fără transparență, acuzație pe care liberalul o formulează în mesajul publicat luni. El precizează că PNL nu intenționează să participe la o asemenea formulă politică și susține că partidul are deja o direcție pentru formarea viitorului Guvern.

„Nicușor Dan nu are decât să-l nominalizeze pe Grindeanu și să susțină un guvern dependent de sprijinul AUR, negociat în spatele ușilor închise. PNL nu va participa la această mascaradă.

PNL și-a prezentat soluția și direcția este clară. România are nevoie de un Guvern reformist și stabil, capabil să ia decizii dificile și să ducă mai departe angajamentele asumate”, a mai scris Muraru.

Deputatul PNL afirmă, de asemenea, că liberalii nu vor vota un Guvern PSD. El își motivează poziția prin criticile aduse social-democraților pentru blocarea unor reforme, pentru situația financiară a țării și pentru susținerea, alături de AUR, a unor modificări referitoare la reforme din PNRR.

„Nu vom vota un Guvern PSD. Nu putem susține revenirea la guvernare a unui partid care a blocat reforme esențiale, a contribuit la deteriorarea situației financiare a țării și a susținut, alături de AUR, modificări ale unor reforme din PNRR care au fost ulterior declarate neconstituționale. PSD nu poate cere acum votul PNL după ce a folosit majoritatea parlamentară pentru a bloca tocmai reformele de care România are nevoie.”, a mai punctat Alexandru Muraru.

Poziția exprimată de Alexandru Muraru vine după ce conducerea PSD a adoptat, la Consiliul Național desfășurat la Sinaia, o rezoluție privind asumarea guvernării de către partid. Documentul poartă titlul „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat”.

Potrivit rezoluției adoptate de social-democrați, PSD va susține formarea unui guvern minoritar social-democrat sau a unui guvern politic construit în jurul PSD. Totodată, partidul a stabilit că nu va susține o formulă de guvernare din care nu face parte.

Rezoluția fixează astfel poziția PSD privind participarea la viitoarea formulă guvernamentală, în timp ce Alexandru Muraru anunță că PNL nu va vota un executiv social-democrat și contestă posibilitatea formării unei majorități bazate pe sprijinul AUR.