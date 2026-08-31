Până la 55.000 de euro de gospodărie. Țara care îi plătește pe cei care aleg să plece

Suediaa majorat puternic, de la începutul anului 2026, sprijinul financiar destinat persoanelor care aleg să părăsească voluntar țara și să se întoarcă în statul de origine. Noua valoare poate ajunge la 350.000 de coroane suedeze pentru un adult, echivalentul a aproximativ 32.000 de euro.

Pentru o întreagă gospodărie, suma maximă prevăzută de program este de 600.000 de coroane suedeze, adică aproximativ 55.000 de euro. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și a atras rapid solicitări din partea persoanelor eligibile.

Datele Agenției Suedeze pentru Migrație indicau că, până la mijlocul lunii februarie, fuseseră depuse 272 de cereri. Dintre acestea, 82 fuseseră respinse de autorități.

Ulterior, numărul solicitărilor a continuat să crească și a ajuns la aproximativ 370. Agenția Suedeză pentru Migrație a aprobat, totodată, primele cereri pentru noul ajutor financiar, semnificativ mai mare decât cel acordat anterior, potrivit celor relatate de blic.rs.

Programul nu se adresează tuturor cetățenilor străini care locuiesc în Suedia. Eligibilitatea este legată de statutul de ședere și de motivul pentru care persoana a primit dreptul de a rămâne în țară.

Pot solicita acest sprijin persoanele care au un permis de ședere suedez valabil obținut pe baza protecției, categorie care include, de exemplu, refugiații și persoanele cărora le-a fost acordată protecție subsidiară.

Una dintre condițiile prevăzute de program este ca permisul de ședere să fi fost emis, de regulă, până la data de 12 septembrie 2024. Acordarea banilor depinde și de îndeplinirea celorlalte criterii stabilite de autoritățile suedeze.

Sprijinul financiar poate fi acordat pentru mutarea în țara de origine sau într-un alt stat în care solicitantul are dreptul legal de a locui. Programul nu permite însă folosirea banilor pentru relocarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau în Elveția.

Majorarea introdusă la începutul acestui an a schimbat considerabil valoarea ajutorului disponibil pentru cei care aleg întoarcerea voluntară.

Un adult poate primi maximum 350.000 de coroane suedeze, aproximativ 32.000 de euro. În cazul unui cuplu, fie că este căsătorit, fie că nu este căsătorit, suma maximă ajunge la 500.000 de coroane.

Pentru o gospodărie întreagă, plafonul este de 600.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 55.000 de euro. La această sumă se poate adăuga sprijinul destinat copiilor.

Pentru fiecare copil este prevăzută o sumă suplimentară de 25.000 de coroane, adică aproximativ 2.300 de euro. Valoarea actuală este mult peste nivelul anterior al programului, când un adult putea primi doar 10.000 de coroane.

Executivul suedez justifică majorarea sprijinului prin obiectivul de a le oferi persoanelor care nu au reușit să se integreze în societatea suedeză posibilitatea unui nou început în țara de origine.

Guvernul consideră, de asemenea, că revenirea unei părți dintre aceste persoane ar putea avea efecte asupra economiei și pieței muncii din statele lor de origine. Programul de întoarcere voluntară există în Suedia încă din 1984.

În trecut, însă, numărul persoanelor care apelau la acest tip de sprijin financiar era redus. Autoritățile au decis astfel să crească substanțial suma disponibilă, astfel încât stimulentul financiar să fie mai consistent pentru cei care aleg să părăsească Suedia.

Majorarea a generat și controverse. În luna martie, Agenția Suedeză pentru Migrație a anunțat aprobarea primelor cereri, în timp ce criticii au atras atenția asupra unor posibile probleme asociate politicii și asupra faptului că majorarea ajutorului a fost adoptată în pofida rezervelor formulate anterior într-o anchetă statală.