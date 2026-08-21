Milioane de case stau goale în Italia. Cine poate primi bani pentru a le renova

În Italia, mii de familii caută locuințe stabile, în timp ce un număr foarte mare de proprietăți rămân neutilizate. Milioane de locuințe sunt vacante, multe dintre acestea fiind concentrate în sate istorice și centre urbane afectate de declin demografic. Situația este evidentă și în Friuli Venezia Giulia, unde aproximativ 180.000 de locuințe sunt neocupate. În Trieste, ponderea proprietăților vacante ajunge la 15%.

Fenomenul nu este specific unei singure regiuni și se regăsește în numeroase zone ale Italiei. Declinul demografic, îmbătrânirea populației și migrația către orașele mari au lăsat în urmă locuințe goale, dar și cartiere sau localități în care serviciile întâmpină dificultăți.

În anumite situații, simpla cumpărare sau închiriere a unei proprietăți nu este suficientă pentru readucerea acesteia în circuitul locativ. Specialiștii în construcții și urbanism indică și necesitatea împărțirii unor proprietăți supradimensionate, astfel încât acestea să poată fi adaptate cerințelor actuale.

Stimulentele publice reprezintă una dintre soluțiile folosite pentru recuperarea acestor proprietăți. Bonusurile regionale destinate reamenajării și locuințelor de închiriat urmăresc să faciliteze renovarea unor imobile care altfel ar putea rămâne neutilizate. Măsurile diferă însă în funcție de regiune, localitate, tipul proprietății și categoria beneficiarului, potrivit celor relatate de businessonline.it.

Datele privind locuințele vacante indică amploarea fenomenului la nivel național. Există milioane de proprietăți neocupate sau neutilizate, iar estimările pot fi influențate de evidența incompletă a transferurilor de proprietate și de existența locuințelor secundare care rămân goale. În Friuli Venezia Giulia sunt indicate aproximativ 180.000 de locuințe neocupate, iar în Trieste aproximativ 15% dintre proprietăți sunt vacante.

În Piemont, Liguria, Calabria, Sicilia și în zonele muntoase ale Apeninilor, proporția locuințelor neutilizate este ridicată mai ales în sate de munte și orașe mici. În aceste localități, generațiile mai tinere au părăsit treptat zonele respective, ceea ce a redus numărul de rezidenți și a lăsat numeroase proprietăți fără ocupanți.

Printre cauzele fenomenului se numără șomajul, reducerea numărului de familii, migrația către centre urbane și plecarea unor locuitori în străinătate. În anumite provincii, raportul dintre proprietățile abandonate și populația rezidentă a ajuns să fie foarte ridicat, iar unele municipalități au mai multe locuințe goale decât locuitori.

Scăderea populației este asociată și cu reducerea serviciilor disponibile. Închiderea unor afaceri, școli și centre de sănătate poate fi atât efectul depopulării, cât și unul dintre factorii care accelerează plecarea rezidenților. În același timp, clădirile abandonate se degradează, iar intervențiile necesare pentru recuperarea lor pot deveni mai costisitoare odată cu trecerea timpului.

În comunitățile afectate, impactul economic și social este vizibil prin deteriorarea fondului imobiliar, reducerea serviciilor și dificultățile întâmpinate în atragerea de noi investiții. Centrele istorice și localitățile cu potențial turistic pot pierde treptat populație și activitate economică, în timp ce proprietățile neutilizate continuă să se degradeze.

Situația este mai dificil de gestionat în localitățile din Piemont, Calabria, Toscana și Sardinia, unde dispersarea populației se suprapune cu particularitățile clădirilor istorice. Construcțiile vechi pot avea o structură și o configurație care limitează posibilitățile de modernizare sau recompartimentare, ceea ce complică recuperarea lor pentru nevoile actuale.

Stimulentele pentru renovarea și închirierea proprietăților neutilizate nu formează un program național unic. Măsurile sunt stabilite în principal la nivel regional și municipal și pot fi asociate cu strategii naționale sau europene destinate zonelor interne. Din acest motiv, condițiile de acces, valoarea sprijinului și obligațiile beneficiarilor diferă semnificativ.

În general, bonusurile sunt disponibile doar în anumite municipalități și pentru categorii precise de proprietăți sau beneficiari. Unele programe impun transferul reședinței la proprietatea recuperată și păstrarea acesteia pentru o perioadă determinată, care poate varia de la doi la zece ani. Valoarea contribuțiilor și modalitatea de acordare sunt, de asemenea, diferite de la o regiune la alta.

În Sardinia este indicat un credit fiscal de 50%, în limita a 15.000 de euro, pentru cumpărarea sau renovarea primei locuințe în localități mici. Măsura este prezentată pentru 2026, iar familiile care locuiesc în proprietate pot beneficia și de indemnizații lunare suplimentare asociate nașterii.

În Calabria, 89 de municipalități participă la proiectul „Abita Borghi Montani Calabria”. Programul prevede stimulente pentru pensionari și lucrători flexibili care se relochează sau înființează ori mențin o afacere, cu o valoare totală de cel puțin 5 milioane de euro.

În Toscana sunt prevăzute contribuții financiare pentru achiziția sau renovarea unor proprietăți din comune complet montane cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Beneficiarii trebuie să își asume menținerea rezidenței pentru cel puțin zece ani, iar criteriile includ elemente precum vârsta, existența copiilor și nivelul dezavantajelor locale.

În Piemont sunt menționate subvenții nerambursabile cu valori cuprinse între 10.000 și 40.000 de euro, acordate prin Legea regională 14/2019 și destinate exclusiv comunelor montane. Investițiile vizează, pe lângă locuințe, și revitalizarea unor domenii precum serviciile medicale, educația, transportul și activitățile agricole.

În Trentino-Alto Adige, stimulentele pot ajunge până la 100.000 de euro pentru reamenajarea unor proprietăți din 32 de municipalități considerate expuse unui risc deosebit de depopulare. Acordarea finanțării este legată de apeluri specifice și de condițiile stabilite la nivel regional.

Și alte regiuni, printre care Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria și Valle d’Aosta, pot pune la dispoziție licitații regionale sau municipale. Acestea sunt adesea asociate cu programe destinate zonelor interne ori cu fonduri de proveniență națională și europeană.

Pentru persoanele interesate de cumpărarea sau renovarea unei locuințe neutilizate, primul pas îl reprezintă verificarea eligibilității localității. Nu orice municipalitate mică este automat inclusă într-un program, iar condițiile pot fi diferite chiar și între localități apropiate.

De asemenea, este necesară verificarea apelurilor deschise, a termenelor de depunere și a beneficiarilor eligibili. Unele măsuri se adresează noilor rezidenți, altele întreprinderilor, iar unele pot include ambele categorii. Trebuie analizate și limitele de vârstă, cerințele privind rezidența și condițiile pentru deschiderea sau menținerea unor activități comerciale ori artizanale.

O altă diferență importantă privește tipul intervenției finanțate. Unele măsuri pot fi destinate cumpărătorilor, altele celor care renovează proprietăți, iar anumite programe pot acoperi ambele situații. În cazul locuințelor de dimensiuni mari, împărțirea proprietății în spații adaptate familiilor contemporane poate reprezenta una dintre variantele avute în vedere de profesioniști.

Solicitanții trebuie să verifice și existența unei eventuale obligații de închiriere către terți. O astfel de condiție poate fi impusă pentru accesarea anumitor granturi și poate influența direct modul în care proprietatea poate fi utilizată ulterior.

În funcție de program, obligațiile privind rezidența pot avea o durată de mai mulți ani. În Toscana este menținută cerința de păstrare a rezidenței pentru cel puțin zece ani, în timp ce alte regiuni stabilesc perioade și condiții diferite. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de măsură poate duce la restituirea sprijinului primit.

Ferestrele pentru depunerea solicitărilor pot fi limitate, iar fondurile disponibile pot fi epuizate. Din acest motiv, documentația oficială și condițiile exacte ale apelului trebuie verificate înainte de achiziționarea sau renovarea unei proprietăți.

Printre greșelile care trebuie evitate se numără presupunerea că orice localitate de dimensiuni reduse beneficiază automat de stimulente. Eligibilitatea este stabilită în funcție de zona geografică, program și categoria beneficiarului.

O altă verificare importantă privește durata obligației de rezidență. În regiunile unde aceasta este multianuală, încălcarea condițiilor poate conduce la recuperarea sumelor acordate. Trebuie urmărite și perioadele de depunere, deoarece apelurile pot avea termene scurte și bugete limitate.

Costurile reale ale renovării reprezintă un alt element care trebuie evaluat înainte de investiție. În cazul clădirilor vechi, valoarea stimulentului poate să nu acopere toate lucrările necesare, iar proiectul poate presupune cheltuieli suplimentare.

O analiză tehnică și de reglementare este necesară înaintea unei astfel de investiții, împreună cu verificarea documentației oficiale și a condițiilor stabilite de regiunea sau municipalitatea care acordă sprijinul. Pentru evaluarea proprietății, a lucrărilor necesare și a obligațiilor asociate finanțării poate fi necesar și sprijin profesional.