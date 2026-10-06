Meta, TikTok și X au contestat în instanță solicitările masive de date ale autorității britanice Ofcom

Giganții tehnologici Meta, TikTok și X au contestat în instanță, în Marea Britanie, solicitările masive de date emise de autoritatea de reglementare Ofcom. Companiile acuză o sarcină excesivă privind moderarea conținutului.

Companiile tehnologice Meta, TikTok și X au contestat în instanță volumul de informații solicitat de Ofcom, autoritatea britanică de reglementare, în baza noilor norme privind siguranța online, susținând că aceste cerințe le impun sarcini fără precedent.

Demersul constituie una dintre primele acțiuni juridice majore împotriva Online Safety Act, lege adoptată în 2023 care impune standarde mai riguroase platformelor sociale — precum TikTok, X, Facebook și Instagram — în special pentru protejarea copiilor împotriva conținutului ilegal sau dăunător. Noul regim este implementat treptat de Ofcom, iar cele mai grave abateri pot fi sancționate cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală a unei companii.

În luna februarie, autoritatea britanică a transmis platformelor solicitări de informații detaliate privind moderarea conținutului. Acestea au inclus date referitoare la numărul postărilor eliminate sau restricționate, precum și la numărul utilizatorilor expuși la conținut dăunător.

Meta, TikTok și X argumentează însă că aceste cerințe generează o sarcină de reglementare excesivă. Într-o declarație depusă în instanță, un reprezentant al platformei X a precizat că demersul Ofcom constituie cea mai împovărătoare solicitare de informații pe care compania a primit-o vreodată din partea unei autorități de reglementare, indiferent de jurisdicție.

În documentele judiciare, Meta a arătat că Ofcom îi solicită informații extinse și extrem de detaliate referitoare la șapte dintre serviciile sale, fără ca autoritatea să fi definit clar scopul de reglementare pentru care sunt necesare aceste date. La rândul său, TikTok susține că Ofcom a ocolit un regim alternativ de monitorizare ce includea măsuri specifice de protecție.

Ofcom a respins însă obiecțiile companiilor, precizând că informațiile sunt esențiale pentru a evalua dacă noul sistem de reglementare funcționează și că a redus deja volumul datelor solicitate înainte ca cerințele să intre în vigoare. De asemenea, un purtător de cuvânt al Ofcom a declarat că Parlamentul a încredințat autorității misiunea de a reglementa un sector care a funcționat fără norme clare și fără a fi tras la răspundere timp de peste două decenii.

Audierile în acest proces urmează să se încheie miercuri. În paralel, Meta a inițiat o acțiune separată în instanță privind modul în care Ofcom calculează taxele și sancțiunile aplicate companiilor, dosar ce urmează să fie analizat săptămâna viitoare.