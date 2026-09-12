Te-ai săturat de reclamele de pe Instagram? Cum poți controla ce îți apare în cont

Utilizatorii Instagram pot limita anumite tipuri de reclame afișate în feed, Stories sau Reels. Opțiunile se găsesc în Centrul de conturi asociat profilului Meta și pot fi folosite oricând. Reclamele nu pot fi eliminate complet din setările obișnuite, însă conținutul publicitar poate fi adaptat mai bine intereselor fiecărei persoane.

Instagram include mai multe instrumente prin care utilizatorii pot influența tipurile de reclame pe care le văd în timp ce folosesc platforma. Aceste opțiuni sunt utile mai ales pentru persoanele care primesc în mod repetat promovări pentru produse, servicii sau domenii de care nu sunt interesate.

Preferințele publicitare sunt asociate contului Meta și pot fi administrate din secțiunea dedicată reclamelor. Modificarea lor nu elimină conținutul publicitar, dar le permite utilizatorilor să controleze anumite subiecte și să transmită platformei că nu doresc să mai vadă unele promovări.

Pentru accesarea acestor setări, utilizatorul trebuie să deschidă Instagram, să intre pe pagina profilului și să apese meniul cu trei linii din partea superioară a ecranului. Următorul pas este accesarea Centrului de conturi, unde sunt reunite setările profilurilor administrate de Meta, inclusiv preferințele publicitare.

Denumirile și poziția opțiunilor pot varia ușor în funcție de versiunea aplicației și de particularitățile contului. Utilizatorii trebuie să caute secțiunea „Preferințe pentru reclame” sau „Ad preferences”, din care pot verifica și administra informațiile folosite de Meta pentru personalizarea conținutului publicitar.

Persoanele care folosesc Instagram și Facebook prin același Centru de conturi pot observa că unele opțiuni publicitare influențează experiența de pe ambele platforme. Meta selectează reclamele afișate pe baza activității utilizatorului și a modului în care acesta interacționează cu diferite tipuri de conținut.

Setările generale trebuie verificate atunci când apar frecvent reclame fără legătură cu interesele utilizatorului. Administrarea preferințelor din Centrul de conturi poate fi mai eficientă decât ascunderea individuală a fiecărei promovări nedorite.

Utilizatorii pot interveni direct atunci când Instagram le afișează o reclamă pe care nu vor să o mai vadă. Meniul aferent reclamei, reprezentat de regulă prin trei puncte, include opțiunea pentru ascunderea conținutului publicitar respectiv.

Prin selectarea acestei comenzi, utilizatorul îi transmite platformei că reclama respectivă nu îl interesează. Acțiunea nu garantează însă eliminarea tuturor promovărilor asemănătoare, deoarece Instagram poate continua să afișeze reclame din aceeași categorie sau materiale provenite de la alți advertiseri.

Instrumentele puse la dispoziție de Instagram nu includ o comandă prin care utilizatorul să poată selecta orice domeniu și să blocheze definitiv toate reclamele asociate acestuia. Categoriile care pot fi administrate depind de opțiunile activate de Meta pentru fiecare cont și de tipurile de preferințe disponibile.

Dacă o anumită categorie nu apare în meniu, acest lucru nu înseamnă că există o setare ascunsă care nu a fost găsită. Instagram nu permite blocarea individuală a tuturor tipurilor de reclame afișate pe platformă.

Opțiunea de ascundere poate fi utilizată în continuare de fiecare dată când apare o reclamă nedorită. Dacă materialul publicitar pare înșelător sau încalcă regulile Instagram, utilizatorul îl poate raporta prin comenzile disponibile în meniul reclamei.

Configurarea preferințelor publicitare nu transformă Instagram într-o platformă fără reclame, deoarece acestea vor continua să apară în feed, Stories și Reels. Setările permit doar ajustarea experienței, astfel încât promovările afișate să corespundă într-o măsură mai mare intereselor utilizatorului.

Persoanele care vor să primească mai puține reclame despre un anumit subiect pot începe prin ascunderea acestora atunci când sunt afișate. Ulterior, pot accesa traseul Centrul de conturi – Preferințe pentru reclame și pot modifica opțiunile disponibile pentru profilul lor.

Meta pune la dispoziție și o Bibliotecă de reclame, în care pot fi consultate campaniile publicitare difuzate pe platformele companiei, inclusiv pe Instagram. Acest instrument este separat de preferințele personale și este destinat în principal verificării reclamelor și a informațiilor asociate acestora.

Utilizatorii nu sunt obligați să accepte fără nicio intervenție toate reclamele afișate în cont. Ei pot ascunde promovările care nu îi interesează și pot modifica preferințele publicitare, în limitele instrumentelor oferite de Meta pentru personalizarea reclamelor.