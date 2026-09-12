Un lac uriaș a apărut într-un sat din România. Ce vor să facă autoritățile în zonă

Primăria Teliucu Inferior pregătește transformarea Lacului Teliuc, format într-o fostă carieră de fier, într-o zonă de agrement. Lacul din județul Hunedoara are peste 100 de metri adâncime și ocupă mai mult de zece hectare. Proiectul, estimat la aproximativ două milioane de euro, ar urma să fie finanțat în principal din fonduri europene. Lucrările sunt programate să înceapă în lunile următoare, după finalizarea licitației pentru desemnarea constructorului.

Lacul Teliuc a început să se formeze după închiderea minelor de fier din zonă și oprirea pompelor folosite pentru evacuarea apei din galeriile subterane. Izvoarele de mină au inundat treptat cariera, iar apa s-a întins în timp peste vechiul perimetru de exploatare.

În aproximativ două decenii, lacul a ajuns să ocupe o suprafață de peste zece hectare și să depășească adâncimea de 100 de metri. Creșterea nivelului apei a acoperit o parte dintre galeriile fostei mine, instalațiile abandonate și treptele carierei.

Apa s-a extins și asupra terenurilor aflate în vecinătatea exploatării. Porțiuni de pădure și pășune din jurul carierei au fost inundate pe măsură ce suprafața lacului a crescut.

Transformarea fostei cariere a atras inițial pescarii, însă creșterea continuă a nivelului apei a modificat treptat configurația malurilor. Numeroase locuri folosite pentru pescuit au fost acoperite de apă.

În anumite porțiuni din jurul Lacului Teliuc s-au produs și alunecări de teren. Fenomenul a amplificat riscurile din apropierea malurilor și a influențat condițiile în care zona poate fi folosită în prezent.

Administrația locală intenționează să ofere o nouă destinație fostei cariere miniere, după anii în care zona a rămas asociată exploatării fierului. Primăria Teliucu Inferior pregătește amenajarea lacului și a împrejurimilor sale pentru activități de agrement.

Investiția este evaluată la aproximativ două milioane de euro, iar cea mai mare parte a sumei ar urma să provină din fonduri europene.

„Amenajarea lacului și a împrejurimilor acestuia ca zonă de agrement va fi o investiție de circa două milioane de euro, care va fi acoperită în cea mai mare parte din fonduri europene”, a declarat primarul comunei Teliucu Inferior, Daniel Pupeză, potrivit Adevărul.

Lucrările ar urma să înceapă în lunile următoare, după încheierea procedurii de licitație prin care va fi desemnată firma responsabilă de amenajarea Lacului Teliuc. Administrația locală nu a finalizat încă această etapă.

Primăria a încheiat, în paralel, un protocol de colaborare cu un club sportiv din Hunedoara. Documentul stabilește condițiile în care pescuitul va putea fi practicat în zonă.

Evoluția nivelului apei s-a modificat față de perioada în care lacul se extindea constant după închiderea exploatării miniere. Potrivit primarului Daniel Pupeză, măsurătorile recente arată că nivelul s-a stabilizat și a înregistrat chiar o ușoară scădere.

„Nivelul apei lacului s-a stabilizat și nu a mai crescut față de anii trecuți. Chiar a scăzut, la ultimele măsurători, cu 15–20 de centimetri, în funcție de nivelul pânzei freatice”, a adăugat primarul.

Ideea amenajării fostei cariere miniere pentru activități turistice a apărut înaintea proiectului pregătit în prezent de administrația locală. O teză de doctorat realizată la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” propunea, încă de la sfârșitul anilor 2000, construirea unui complex turistic în zonă.

Planul prezentat atunci prevedea inclusiv amplasarea unor pontoane pentru pescuit și realizarea unui debarcader destinat ambarcațiunilor.

Lacul Teliuc se află în comuna Teliucu Inferior, la câțiva kilometri de municipiul Hunedoara și în apropierea Lacului Cinciș. Acesta din urmă este un alt lac artificial important din județul Hunedoara.