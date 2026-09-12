În România a fost descoperit un „pui de dragon”. Fosilele aparțin unei noi specii de dinozaur

SURSA FOTO: Ilustrație, Peter Nickolaus - Fauna de pe fosta Insulă Hațeg din perioada Cretacicului: dinozaurul pitic Transylvanosaurus (în prim-plan, în dreapta) este prezentat alături de crocodili, pterozauri, broaște țestoase și alte specii miniaturale specifice zonei

O echipă internațională de paleontologi a identificat o nouă specie de dinozaur pe teritoriul României. Fosilele au fost găsite în satul Vălioara, în partea vestică a Bazinului Hațeg. Exemplarul a trăit în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani și aparținea unei specii de erbivore de talie mică. Descoperirea a fost prezentată în prima parte a anului 2026.

Noua specie de dinozaur, denumită Transylvanosaurus platycephalus, a fost identificată într-o zonă din Țara Hațegului cunoscută la nivel internațional pentru bogăția fosilelor. Rămășițele au fost descoperite în satul Vălioara, aflat în vestul bazinului paleontologic.

Transylvanosaurus platycephalus era un dinozaur erbivor de dimensiuni reduse, care nu depășea doi metri lungime. Specia avea un craniu neobișnuit de turtit, iar această caracteristică i-a determinat pe cercetători să o compare cu un pitic preistoric.

Descoperirea a fost făcută la numai câțiva metri de zone cercetate anterior, în apropierea unui sit fosilifer cunoscut de specialiști de peste zece ani. La săpături au participat cercetători de la Universitatea din București și de la instituții partenere din Germania și Ungaria.

Echipa a recuperat fragmente de craniu, vertebre și oase ale membrelor. Analiza microscopică a țesutului osos a arătat că rămășițele aparțineau unui exemplar tânăr.

Cercetătorul Felix Augustin, de la Universitatea din Tübingen, a explicat că proporțiile delicate și structura neobișnuită a craniului i-au determinat pe membrii echipei să folosească în glumă denumirea de „pui de dragon” pentru micul erbivor din Cretacicul târziu.

Mediul în care a trăit noua specie de dinozaur face din Bazinul Hațegului un important laborator natural pentru studierea insulelor preistorice. În urmă cu 70 de milioane de ani, această regiune se afla pe o insulă tropicală din Marea Tethys și găzduia animale cu particularități distincte.

Fauna includea Hatzegopteryx, prezentat drept cel mai mare pterosaur cunoscut. Speciile din regiune manifestau fie nanism insular, fie gigantism, în funcție de resursele disponibile și de nișa ecologică ocupată.

Transylvanosaurus platycephalus face parte din categoria dinozaurilor pitici. Dimensiunile reduse reprezentau o adaptare la resursele limitate ale insulei, iar identificarea speciei adaugă noi informații despre ecosistemul studiat de oamenii de știință de mai bine de un secol.

Descoperirea furnizează date importante despre evoluția ornitopodelor rabdodontide din sud-estul Europei. Forma turtită a craniului și structura specializată a dinților indică o alimentație bazată pe vegetație dură, diferită de dieta altor erbivore contemporane care trăiau în regiunile continentale.

Rămășițele analizate arată și că insula Hațeg găzduia o diversitate mai mare de forme de viață decât estimaseră anterior cercetătorii.

Studiul științific prin care specia a fost descrisă oficial a apărut în prima parte a anului 2026. Cercetarea a fost considerată de comunitatea internațională o contribuție importantă la înțelegerea evoluției dinozaurilor de la sfârșitul Cretacicului.

Cercetătorii Universității din București și reprezentanții muzeelor locale din județul Hunedoara au avut un rol esențial în desfășurarea proiectului. Componenta românească a cercetării a fost coordonată de paleontologul Zoltan Csiki-Sava, care are o experiență de peste două decenii în studierea Țării Hațegului.

Reconstituiri ale noului dinozaur urmează să fie incluse în expozițiile permanente ale Muzeului Național de Geologie din București și Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Transylvanosaurus platycephalus se va alătura astfel unor specii cunoscute din regiune, printre care Magyarosaurus și Telmatosaurus.

Autoritățile locale estimează că descoperirea poate atrage mai mulți turiști în zonă și poate contribui la obținerea unor noi fonduri pentru cercetările paleontologice.

Denumirea de „pui de dragon” folosită de cercetători trimite și la legendele despre balauri și creaturi fabuloase asociate timp de secole cu Transilvania. În cazul Transylvanosaurus platycephalus, existența animalului preistoric este susținută de fosilele analizate științific.

O reconstituire în mărime naturală a speciei va intra în expoziția permanentă a Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Vizitatorii vor putea vedea astfel cum arăta unul dintre dinozaurii care au trăit pe actualul teritoriu al României cu milioane de ani înainte de apariția oamenilor.