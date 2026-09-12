Noi reguli ANAF pentru românii care vor un credit. Ce trebuie verificat înainte de a merge la bancă

Românii care solicită credite ar putea urma o nouă procedură pentru verificarea veniturilor de către bănci. ANAF propune ca persoanele care au cont activ în Spațiul Privat Virtual să-și exprime acordul direct în platformă. Modificarea este inclusă într-un proiect de ordin aflat în consultare publică. Noile reguli nu sunt încă în vigoare.

ANAF pregătește schimbarea procedurii prin care persoanele fizice permit băncilor să le verifice veniturile înainte de aprobarea unui credit. În cazul celor care dețin un cont activ în Spațiul Privat Virtual, consimțământul ar urma să fie completat exclusiv în această platformă, prin intermediul unui formular electronic standardizat.

Acordul semnat în SPV ar urma să fie valabil timp de cinci zile lucrătoare. În acest interval, instituția financiară indicată de solicitant va putea cere datele necesare pentru evaluarea cererii de credit.

Solicitarea de informații va fi transmisă separat de bancă. Sistemul va verifica automat dacă acordul este încă valabil și dacă datele de identificare din cererea instituției financiare corespund celor furnizate de persoana care solicită împrumutul. După validare, informațiile vor fi transmise exclusiv instituției menționate în formular.

Proiectul nu îi obligă pe toți românii care vor să obțină un credit să își deschidă un cont în Spațiul Privat Virtual. Pentru persoanele care nu au un cont SPV activ vor fi păstrate mai multe modalități de exprimare a consimțământului.

Acordul va putea fi semnat de mână sau prin utilizarea unei semnături electronice. De asemenea, solicitantul îl va putea accepta explicit în aplicația pusă la dispoziție de instituția financiară. Indiferent de varianta aleasă, documentul va avea o perioadă de valabilitate de cinci zile lucrătoare.

Prin intermediul platformelor publice pot fi consultate deja anumite informații personale. Printre serviciile disponibile se numără și cele care permit verificarea online a istoricului profesional și a contribuțiilor înregistrate.

Proiectul de ordin prevede modificări și pentru companiile care solicită finanțare. Cu acordul reprezentantului legal, exprimat prin SPV, băncile ar putea consulta informații din declarațiile fiscale depuse pentru ultimele 12 luni încheiate.

Datele care ar putea fi accesate provin din următoarele declarații:

D100 , referitoare la obligațiile de plată către bugetul de stat;

, referitoare la obligațiile de plată către bugetul de stat; D101 , privind impozitul pe profit;

, privind impozitul pe profit; D300, care conține decontul de TVA.

Accesul la aceste informații va putea fi folosit pentru evaluarea riscului de credit, precum și pentru prevenirea ori identificarea tentativelor de fraudă. Pentru a obține datele, băncile vor trebui să încheie un protocol cu ANAF. Acordul oferit de reprezentantul companiei va fi valabil tot timp de cinci zile lucrătoare.

Înainte de a-și exprima acordul, solicitantul trebuie să verifice cu atenție instituția căreia îi permite accesul la date. Formularul trebuie analizat și în privința categoriilor de informații care vor fi consultate, dar și a scopurilor pentru care acestea urmează să fie utilizate.

Consimțământul permite doar verificarea informațiilor fiscale și nu echivalează cu aprobarea împrumutului. Decizia privind acordarea creditului va aparține în continuare instituției financiare, în urma propriei analize.

Autentificarea și completarea acordului trebuie realizate numai prin canalele oficiale. Numele ANAF este folosit și în mesaje frauduloase prin care escrocii încearcă să obțină date personale sau informații financiare de la destinatari.

Proiectul de ordin se află în consultare publică, astfel că prevederile sale pot fi modificate. Noua procedură va deveni aplicabilă numai după aprobarea documentului și publicarea ordinului în Monitorul Oficial.