ANAF poate trece la executare. Regula celor 15 zile pe care contribuabilii trebuie să o știe

O decizie emisă de ANAF poate produce efecte în raport cu un contribuabil chiar dacă acesta nu a primit documentul prin poștă. Atunci când modalitățile obișnuite de transmitere nu au putut fi folosite, legislația fiscală permite comunicarea prin publicitate, iar acest mecanism poate pune în mișcare inclusiv termenul pentru contestarea actului.

Concret, Fiscul publică un anunț referitor la existența documentului, fără să facă public întregul său conținut. După trecerea perioadei de 15 zile de la afișare, actul este considerat comunicat. Faptul că persoana vizată nu a consultat anunțul nu împiedică, în sine, producerea acestui efect.

Situația poate fi observată într-un anunț colectiv publicat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova pe 7 septembrie 2026. Regula îi poate viza pe contribuabilii din toată țara, nu doar pe cei din Prahova. Anunțul publicat de AJFP Prahova reprezintă un exemplu recent de aplicare a procedurii de comunicare prin publicitate prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Documentele incluse în acesta sunt considerate comunicate la 22 septembrie 2026, după împlinirea celor 15 zile de la afișare. Persoanele sau firmele care figurează în listă pot consulta actele la organul fiscal care le-a emis.

Listele de acest tip nu îi privesc exclusiv pe contribuabilii persoane fizice. În ele pot apărea și firme, persoane fizice autorizate sau alte entități.

Data comunicării poate deveni esențială atunci când contribuabilul dorește să atace o decizie a Fiscului.

Pentru contestația împotriva unui act administrativ fiscal, precum o decizie de impunere, Codul de procedură fiscală prevede un termen de 45 de zile de la comunicare, sub sancțiunea decăderii.

În cazul concret al anunțului din Prahova, actele sunt considerate comunicate pe 22 septembrie. Cele 45 de zile încep să fie calculate din 23 septembrie, iar ultima zi ar fi 6 noiembrie 2026, dacă nu apar alte împrejurări procedurale.

Atunci când ultima zi se suprapune unei zile nelucrătoare, termenul este prelungit până în prima zi lucrătoare care urmează.

Așadar, momentul în care contribuabilul descoperă efectiv existența documentului nu este neapărat reperul de la care se calculează termenul. Dacă procedura de comunicare a fost respectată, ANAF va lua în considerare data rezultată din mecanismul comunicării prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate intervine atunci când actul nu a putut fi transmis prin modalitățile prevăzute de lege.

Pentru documentele emise pe hârtie există posibilitatea remiterii directe către contribuabil, cu semnătură de primire, precum și transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul actelor electronice, contribuabilii care folosesc Spațiul Privat Virtual le primesc prin mijloace electronice.

La comunicarea prin publicitate se poate ajunge, de exemplu, dacă o scrisoare este returnată, persoana nu mai locuiește la domiciliul fiscal declarat sau informațiile aflate în evidențele ANAF nu au fost actualizate.

Fiscul trebuie însă să poată demonstra atât respectarea procedurii, cât și motivele pentru care a recurs la această formă de comunicare.

Pentru actele emise de structurile ANAF, anunțul este afișat atât la sediul organului fiscal care a emis documentul, cât și pe pagina de internet a instituției.

În liste pot fi indicate numele și prenumele persoanei sau denumirea societății, domiciliul fiscal, tipul actului emis, numărul și data documentului, precum și organul fiscal de unde poate fi obținut.

Conținutul propriu-zis al actului nu este însă prezentat în listă. Prin urmare, din simpla consultare a anunțului, contribuabilul nu află neapărat ce sume i-au fost stabilite sau motivele deciziei.

Pentru aceste informații trebuie solicitată o copie a documentului de la administrația fiscală indicată. Demersul poate fi făcut personal, printr-un reprezentant sau, după caz, prin Spațiul Privat Virtual.

O distincție importantă privește tipul actului primit sau identificat în anunț.

Termenul de 45 de zile menționat anterior privește contestația fiscală împotriva unui act administrativ fiscal, cum este o decizie de impunere.

Pentru o somație, un titlu executoriu sau un alt act de executare silită se aplică alte reguli. În cazul contestației la executare, termenul este, în principiu, de 15 zile de la momentul în care contribuabilul a luat cunoștință despre executare sau despre actul contestat.

De aceea, apariția numelui unei persoane într-un anunț colectiv nu înseamnă automat că aceasta dispune de 45 de zile. Trebuie verificat mai întâi ce tip de document a emis organul fiscal.

Publicarea unui anunț nu înlătură eventualele nereguli produse anterior în procesul de comunicare.

Dacă ANAF a apelat la publicitate fără să respecte modalitățile de comunicare aplicabile sau fără să poată justifica de ce acestea nu au putut fi utilizate, contribuabilul poate invoca nelegalitatea comunicării.

Potrivit informațiilor prezentate în material, art. 48 din Codul de procedură fiscală stabilește că actul fiscal produce efecte din momentul comunicării sau de la o dată ulterioară indicată în document. Totodată, un act care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului și nu produce efecte juridice.

Într-o asemenea situație contează și dovezile. Printre elementele care pot fi relevante se numără confirmarea de primire, un eventual plic returnat, adresa la care documentul a fost expediat, data schimbării domiciliului fiscal, situația contului SPV și informațiile privind afișarea anunțului.

O atenție suplimentară este necesară în cazul contribuabililor care și-au schimbat domiciliul, al administratorilor care nu mai au acces la SPV-ul societății sau al persoanelor implicate într-un control fiscal ori într-o procedură de executare.

Printre informațiile care pot fi verificate se află domiciliul fiscal declarat, accesul la SPV, datele de contact asociate contului, persoanele care mai figurează ca împuternicite, mesajele și deciziile primite în SPV, precum și eventualele anunțuri colective publicate de administrația fiscală competentă.

O asemenea verificare poate conta înainte de apariția unei măsuri precum poprirea. În momentul în care banii din cont sunt blocați, unele dintre termenele în care actele puteau fi contestate ar putea fi deja în curs sau chiar expirate.