ANAF caută bani în declarațiile din 2025. Cine s-ar putea trezi cu o decizie de plată

Persoanele fizice care nu și-au declarat corect contribuțiile sociale aferente veniturilor obținute în 2025 ar putea fi identificate de ANAF și impuse din oficiu. Procedura pregătită de autoritatea fiscală vizează mai multe tipuri de venituri, printre care chiriile, dividendele, activitățile independente și drepturile de proprietate intelectuală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește mecanismul prin care va stabili din oficiu contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate pentru veniturile realizate în anul 2025.

Sunt vizați contribuabilii care aveau obligația de a declara aceste contribuții prin formularul 212, dar nu au depus declarația sau nu și-au îndeplinit corect obligațiile fiscale.

Măsura nu introduce o taxă suplimentară pentru veniturile respective. Proiectul stabilește procedura administrativă prin care ANAF poate identifica persoanele care nu au declarat contribuțiile datorate și poate calcula sumele ce trebuie achitate.

Pentru stabilirea persoanelor care pot fi impuse din oficiu, ANAF va utiliza informațiile fiscale pe care le are deja. Printre acestea se numără datele din declarațiile depuse de firmele care au plătit anumite venituri, informațiile privind câștigurile din investiții și datele obținute prin schimburile de informații cu autoritățile fiscale din alte state.

Procedura pregătită pentru obligațiile aferente anului 2025 acoperă mai multe categorii de venituri. Sunt incluse activitățile independente, drepturile de proprietate intelectuală, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv chiriile, precum și veniturile din investiții, categorie în care sunt incluse și dividendele.

Pe listă se mai află veniturile din agricultură, silvicultură și piscicultură, cele provenite din asocieri cu persoane juridice și anumite venituri din alte surse. Procedura include, de asemenea, anumite venituri asimilate salariilor obținute pentru activități desfășurate în străinătate și pensiile primite din străinătate.

Potrivit proiectului de ordin publicat de ANAF, identificarea contribuabililor se va face pe baza informațiilor din formularele 112, 205 și 212, precum și din deciziile de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice. Pentru veniturile obținute din străinătate pot fi utilizate și datele transmise prin schimbul automat de informații între administrațiile fiscale.

În cazul veniturilor din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor și alte categorii prevăzute de Codul fiscal, verificarea are în vedere suma anuală cumulată. Pentru stabilirea CASS sunt analizate veniturile care au atins cel puțin nivelul a șase salarii minime brute.

Pentru anul 2025, salariul minim folosit la stabilirea plafoanelor este de 4.050 de lei. Astfel, pragul de șase salarii minime este de 24.300 de lei, cel de 12 salarii minime ajunge la 48.600 de lei, iar plafonul de 24 de salarii minime este de 97.200 de lei.

Dacă veniturile cumulate se situează între 24.300 și 48.600 de lei, baza de calcul pentru CASS este de 24.300 de lei. La cota de 10%, contribuția rezultată este de 2.430 de lei.

Pentru venituri cuprinse între 48.600 și 97.200 de lei, baza CASS este de 48.600 de lei, ceea ce duce la o contribuție de 4.860 de lei. În situația în care veniturile ajung la cel puțin 97.200 de lei, baza de calcul este de 97.200 de lei, iar CASS ajunge la 9.720 de lei.

Din suma stabilită de ANAF va fi scăzută contribuția care a fost deja reținută la sursă sau cea achitată ca urmare a opțiunii contribuabilului de a se asigura în sistemul de sănătate.

Existența unor venituri salariale nu elimină automat obligația de plată a CASS pentru dividende sau chirii. Situația trebuie verificată în funcție de categoria de venit și de condițiile fiscale aplicabile contribuabilului.

În cazul activităților independente, stabilirea CASS urmează reguli diferite față de cele aplicate veniturilor din chirii și dividende. Baza de calcul este, în principiu, venitul net anual, venitul brut sau norma de venit, în funcție de situația fiscală.

Baza de calcul nu poate depăși echivalentul a 60 de salarii minime. Pentru anul 2025, limita maximă este de 243.000 de lei, ceea ce înseamnă o CASS maximă de 24.300 de lei. Atunci când venitul din activitatea independentă este mai mic decât șase salarii minime, ANAF poate stabili CASS la baza minimă de 24.300 de lei. În acest caz, contribuția datorată este de 2.430 de lei.

Există însă situații în care această bază minimă nu se aplică. Printre acestea se numără situația în care persoana a realizat salarii de cel puțin șase salarii minime, a primit pensie, a obținut alte venituri pentru care datorează deja CASS la nivelul minim sau se află într-o categorie exceptată de Codul fiscal.

Persoanele care figurează cu pierdere fiscală, venit net anual zero ori cu activitatea suspendată sau întreruptă pe întreaga perioadă a anului nu vor fi incluse pe lista celor pentru care urmează să fie stabilită din oficiu CASS aferentă activităților independente.

CAS poate fi datorată de persoanele care au obținut venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală și au depășit plafonul de 12 salarii minime.

Pentru venituri cuprinse între 48.600 și 97.200 de lei, baza de calcul a CAS este de 48.600 de lei. Aplicarea cotei de 25% conduce la o contribuție de 12.150 de lei. În cazul veniturilor de cel puțin 97.200 de lei, baza CAS este de 97.200 de lei. Contribuția calculată din oficiu poate ajunge astfel la 24.300 de lei.

ANAF va ține cont de contribuțiile care au fost deja reținute de plătitorii veniturilor. Regula se aplică, între altele, veniturilor provenite din drepturi de autor sau din contracte de activitate sportivă.

Pensionarii și persoanele care sunt asigurate în sisteme proprii neintegrate în sistemul public și care nu au obligația de a se asigura în sistemul public de pensii vor fi eliminate din procedura de stabilire din oficiu a CAS.

Proiectul stabilește reguli și pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Sunt vizate categorii precum autorii, jurnaliștii, artiștii, traducătorii și alți colaboratori remunerați în baza unor astfel de drepturi.

Dacă persoana a realizat venituri salariale timp de cel puțin o lună în perioada în care a obținut venituri din drepturi de autor, aceste venituri din urmă nu vor fi luate în calcul la stabilirea plafonului anual pentru CAS.

În ceea ce privește CASS, veniturile din drepturi de autor nu sunt luate în calcul la stabilirea plafoanelor dacă persoana a obținut salarii sau pensii timp de cel puțin o lună în perioada în care a realizat veniturile respective.

Pentru verificarea acestor situații, ANAF va utiliza informațiile din Declarația 112 și datele existente în evidențele fiscale ale instituției.

Stabilirea din oficiu a contribuțiilor nu se va face direct, fără o etapă prealabilă. Persoanele identificate de ANAF vor primi mai întâi o notificare prin care vor fi informate că nu și-au îndeplinit obligația de declarare a CAS sau CASS.

După primirea notificării, contribuabilul va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune Declarația unică sau pentru a transmite documente care demonstrează că nu datorează contribuția.

Cei care își îndeplinesc obligațiile în acest interval vor fi eliminați de pe lista persoanelor pentru care urmează emiterea unei decizii de impunere din oficiu.

Contribuabilul are, de asemenea, dreptul de a fi audiat. În cazul în care nu se prezintă la primul termen, ANAF va transmite o nouă invitație. Modelul pregătit de instituție prevede prezentarea în termen de șapte zile de la primirea celei de-a doua invitații.

Abia după parcurgerea etapelor de notificare și audiere, ANAF va putea emite decizia de impunere din oficiu.

În cazul unei decizii comunicate în perioada 1-15 a lunii, suma stabilită trebuie achitată până la data de 5 a lunii următoare. Pentru deciziile comunicate între data de 16 și ultima zi a lunii, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare.

Pentru contribuțiile care nu sunt achitate la termen pot fi calculate dobânzi și penalități. Decizia de impunere poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Contribuabilul poate corecta ulterior situația și prin depunerea Declarației unice. Dacă aceasta este transmisă în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei, actul de impunere din oficiu va fi anulat.

Anularea deciziei poate interveni și dacă persoana prezintă ulterior documente care demonstrează că nu avea obligația de a achita CAS sau CASS în România.

Documentul referitor la procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor a fost publicat de ANAF la 24 august 2026 și se află în transparență decizională. În această etapă, documentul are statut de proiect.

Procedura va putea fi aplicată după adoptarea ordinului președintelui ANAF și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Proiectul nu modifică nivelul contribuțiilor și nici plafoanele aplicabile veniturilor realizate în 2025. Schimbarea propusă privește mecanismul administrativ prin care ANAF va utiliza informațiile fiscale disponibile pentru identificarea contribuabililor, calcularea și recuperarea CAS și CASS în situațiile în care obligațiile nu au fost declarate, potrivit celor realtatre de newsweek.ro.