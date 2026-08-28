Schimbare la conducerea IGSU. Generalul Marciu Lucian-Dumitru preia atribuțiile de inspector general

Generalul de brigadă Marciu Lucian-Dumitru a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Decizia, semnată de premierul interimar Ilie Bolojan, intră în vigoare la 1 septembrie, iar mandatul temporar este de șase luni.

Numirea temporară a fost oficializată printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru o perioadă de şase luni”, se arată în documentul semnat de premierul interimar Ilie Bolojan.

Marciu Lucian-Dumitru va exercita astfel atribuțiile unei funcții care în prezent este vacantă.

Generalul de brigadă Marciu Lucian-Dumitru ocupă din 2019 funcția de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

Acesta are o experiență de peste două decenii în domeniul situațiilor de urgență. Și-a început cariera în 2003, în structurile de pompieri din județul Brașov.

De-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții de conducere și coordonare. A fost comandant de stație, adjunct al comandantului de secție, comandant de detașament și comandant de secție. Ulterior, a ocupat funcția de prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Brașov.

Din 2019 se află la conducerea inspectoratului județean.

Marciu Lucian-Dumitru a absolvit în 2003 Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Instalații pentru construcții – pompieri.

Șase ani mai târziu, în 2009, a finalizat în cadrul aceleiași instituții programul de masterat „Managementul situațiilor de urgență”.

Pregătirea sa profesională a continuat prin cursuri și stagii în mai multe domenii legate de activitatea structurilor de intervenție. Printre acestea se numără managementul situațiilor de urgență, prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, intervenția integrată în cazul accidentelor colective și dezastrelor, gestionarea crizelor, managementul strategic, leadershipul și managementul resurselor.

În 2018, Marciu Lucian-Dumitru a participat la programul „Continuity of Operations, Excellence Series – Level 1, Professional Continuity Practitioner”, desfășurat în Emmitsburg, Statele Unite ale Americii.

În 2020, acesta a absolvit și programul „Management Strategic al Afacerilor Interne”, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne.

Începând cu 1 septembrie, experiența acumulată în cadrul structurilor pentru situații de urgență va fi pusă în practică la nivel național, odată cu preluarea temporară a atribuțiilor de inspector general al IGSU.