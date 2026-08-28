Schimbare la conducerea IGSU. Generalul Marciu Lucian-Dumitru preia atribuțiile de inspector general
SURSA FOTO: Facebook - IGSU
Generalul de brigadă Marciu Lucian-Dumitru a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Decizia, semnată de premierul interimar Ilie Bolojan, intră în vigoare la 1 septembrie, iar mandatul temporar este de șase luni.
Marciu Lucian-Dumitru va conduce IGSU pentru următoarele șase luni
Numirea temporară a fost oficializată printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial.
„Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru o perioadă de şase luni”, se arată în documentul semnat de premierul interimar Ilie Bolojan.
Marciu Lucian-Dumitru va exercita astfel atribuțiile unei funcții care în prezent este vacantă.
Conduce ISU Brașov din anul 2019
Generalul de brigadă Marciu Lucian-Dumitru ocupă din 2019 funcția de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.
Acesta are o experiență de peste două decenii în domeniul situațiilor de urgență. Și-a început cariera în 2003, în structurile de pompieri din județul Brașov.
De-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții de conducere și coordonare. A fost comandant de stație, adjunct al comandantului de secție, comandant de detașament și comandant de secție. Ulterior, a ocupat funcția de prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Brașov.
Din 2019 se află la conducerea inspectoratului județean.
Generalul este absolvent al Facultății de Pompieri
Marciu Lucian-Dumitru a absolvit în 2003 Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Instalații pentru construcții – pompieri.
Șase ani mai târziu, în 2009, a finalizat în cadrul aceleiași instituții programul de masterat „Managementul situațiilor de urgență”.
Pregătirea sa profesională a continuat prin cursuri și stagii în mai multe domenii legate de activitatea structurilor de intervenție. Printre acestea se numără managementul situațiilor de urgență, prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, intervenția integrată în cazul accidentelor colective și dezastrelor, gestionarea crizelor, managementul strategic, leadershipul și managementul resurselor.
A urmat un program de pregătire în Statele Unite
În 2018, Marciu Lucian-Dumitru a participat la programul „Continuity of Operations, Excellence Series – Level 1, Professional Continuity Practitioner”, desfășurat în Emmitsburg, Statele Unite ale Americii.
În 2020, acesta a absolvit și programul „Management Strategic al Afacerilor Interne”, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne.
Începând cu 1 septembrie, experiența acumulată în cadrul structurilor pentru situații de urgență va fi pusă în practică la nivel național, odată cu preluarea temporară a atribuțiilor de inspector general al IGSU.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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