Obligație după schimbarea buletinului. Ce trebuie să faci pentru a evita problemele cu contul bancar 

Românii care își schimbă cartea de identitate trebuie să țină cont și de relația cu banca. Dacă noul document vine cu modificarea numelui de familie, a domiciliului sau a altor date de identificare, informațiile deținute de instituția de credit trebuie actualizate. Băncile au obligații legale privind cunoașterea clientelei și trebuie să dețină informații actuale și relevante despre clienți.

Emiterea unei noi cărți de identitate nu este o operațiune care privește exclusiv relația cetățeanului cu serviciul de evidență a persoanelor. Atunci când informațiile personale se modifică, clientul trebuie să se asigure că și banca are datele corecte.

Situația este relevantă în special atunci când noul act de identitate este emis după schimbarea numelui de familie, de exemplu în urma căsătoriei sau divorțului, ori după schimbarea domiciliului.

Legea nr. 129/2019 obligă instituțiile financiare să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei. Printre acestea se află identificarea și verificarea identității clientului, precum și monitorizarea relației astfel încât documentele, datele și informațiile deținute să rămână actualizate și relevante. Legea prevede expres aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și atunci când circumstanțele relevante privind un client existent se schimbă.

Ți-ai schimbat numele de familie? Banca trebuie să aibă noile date

O situație frecventă este schimbarea numelui de familie și, implicit, eliberarea unei noi cărți de identitate.

După obținerea documentului cu noul nume, datele trebuie actualizate și în relația cu instituțiile unde persoana are conturi sau produse financiare.

Același principiu se aplică și în cazul schimbării domiciliului. De altfel, informațiile oficiale privind actele de identitate prevăd obligația solicitării unui nou act în termen de 15 zile atunci când intervine, printre altele, modificarea numelui sau a adresei de domiciliu.

Actualizarea la bancă poate presupune transmiterea sau prezentarea noii cărți de identitate și confirmarea informațiilor personale. Modalitatea concretă diferă însă de la o instituție la alta.

Unele bănci permit efectuarea procedurii online sau prin intermediul aplicațiilor proprii, în timp ce în alte situații poate fi necesară parcurgerea procedurii stabilite de bancă. De exemplu, BCR permite actualizarea unor date personale online și precizează că menținerea acestora la zi este necesară inclusiv pentru continuarea tuturor tipurilor de operațiuni bancare.

Ignorarea solicitărilor băncii privind actualizarea informațiilor poate produce probleme în utilizarea serviciilor bancare.

BCR, de exemplu, le spune clienților să actualizeze informațiile atunci când își schimbă adresa, numărul de telefon sau alte date personale și arată că acestea sunt importante pentru identificarea titularului și pentru efectuarea operațiunilor la distanță.

Consecințele concrete ale neactualizării depind de situație, de politica instituției și de obligațiile legale pe care banca trebuie să le respecte. Pot apărea solicitări suplimentare de identificare și, în anumite împrejurări, limitări ale accesului la unele operațiuni până când informațiile sunt aduse la zi.

Prin urmare, nu există o regulă potrivit căreia simpla expirare sau schimbare a buletinului duce instantaneu și în toate cazurile la blocarea contului. Important este ca titularul să răspundă solicitărilor băncii și să actualizeze informațiile atunci când acestea s-au modificat.

Schimbarea numelui de familie sau a domiciliului nu înseamnă, prin ea însăși, că persoana primește automat un alt cont bancar.

Dacă banca păstrează același cont și același IBAN, actualizarea datelor titularului nu echivalează cu deschiderea unui cont nou. Astfel, plățile și încasările efectuate către IBAN-ul respectiv nu trebuie confundate cu actualizarea numelui sau adresei clientului.

Situația este diferită dacă, dintr-un alt motiv, contul este închis și se deschide unul nou. În acest caz, noul IBAN trebuie comunicat persoanelor sau instituțiilor care efectuează plăți în vechiul cont.

Noile cărți electronice de identitate aduc o particularitate în cazul domiciliului. Ministerul Afacerilor Interne arată că adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe CEI, informația fiind disponibilă electronic. Sistemul pentru Cartea Electronică de Identitate este deja extins la nivel național.

Indiferent de tipul actului, regula importantă în relația cu banca rămâne aceeași: instituția financiară trebuie să poată identifica în mod corespunzător clientul și să dețină date actualizate și relevante despre acesta.

Astfel, persoanele care primesc o nouă carte de identitate după schimbarea numelui sau domiciliului ar trebui să actualizeze și informațiile deținute de banca lor, urmând procedura specifică instituției de credit.