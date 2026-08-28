Noua lege a integrității a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea care modifică mai multe acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Actul normativ introduce noi reguli privind publicarea informațiilor despre averile și interesele financiare ale demnitarilor și stabilește ce se întâmplă cu persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri promulgarea actului normativ în forma transmisă de Parlament. Șeful statului a precizat însă că își menține obiecțiile formulate anterior în sesizarea adresată Curții Constituționale.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele atacase legea la Curtea Constituțională pe 10 august. În sesizare se susținea că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea unor norme și principii constituționale.

Curtea Constituțională s-a pronunțat pe 17 august și a declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți” din Legea Agenției Naționale de Integritate (ANI).

În schimb, judecătorii constituționali au stabilit că este constituțional amendamentul potrivit căruia aleșii declarați incompatibili sau aflați în conflict de interese își pierd funcțiile.

După decizia CCR, actul normativ s-a întors în Parlament pentru punerea în acord cu hotărârea Curții. Ulterior, forma finală a fost adoptată și transmisă președintelui pentru promulgare.

Una dintre prevederile importante păstrate în forma finală privește accesul public la informațiile despre averile demnitarilor.

Pe baza declarațiilor de avere și de interese completate de aceștia, ANI va genera o fișă publică privind interesele financiare. Aceasta va fi completată începând cu 1 ianuarie 2027.

Fișa va fi publicată pe pagina de internet a ANI și va rămâne disponibilă timp de cinci ani de la data publicării.

Din lege a fost eliminată, printr-un amendament al USR, prevederea care stabilea publicarea, în termen de cel mult 60 de zile de la generare, a declarațiilor privind interesele financiare pentru soții sau soțiile unor demnitari și oficiali.

Prevederea îi viza, printre alții, pe partenerii președintelui României, parlamentarilor, premierului, membrilor Guvernului, secretarilor și subsecretarilor de stat, consilierilor de stat și președinților de consilii județene.

Noua lege stabilește și consecințele pentru persoanele în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese.

Pentru cei care au primit o asemenea decizie înainte de intrarea în vigoare a legii și pentru care nu s-a împlinit perioada de trei ani aferentă interdicției prevăzute de legislație, funcția, demnitatea publică sau mandatul încetează de drept după 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.

În cazul persoanelor declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese după intrarea în vigoare a actului normativ, pierderea funcției sau mandatului se va produce la momentul în care raportul de evaluare sau hotărârea judecătorească rămâne definitivă.