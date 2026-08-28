Nicușor Dan, contestat de cei care l-au votat. Mai mulți protestatari l-au criticat pe șeful statului în fața Palatului Cotroceni: Te-am votat şi ne-ai trădat

Mai multe asociații civice au organizat, vineri seară, un protest în zona Palatului Cotroceni, sediul Administrației Prezidențiale. Participanții și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Nicușor Dan s-a raportat public la dezvăluirile de presă referitoare la șeful Serviciului de Protecție și Pază, generalul Lucian Pahonțu.

Manifestația a fost organizată sub sloganul „Securistan, ieși din PSDan!” și a avut ca obiectiv să îi amintească șefului statului promisiunile făcute în perioada alegerilor. Asociațiile civice susțin că Nicușor Dan a ajuns în fruntea țării cu promisiunea unei „Românii oneste”, a reformării statului și a ruperii de vechile rețele de putere.

Potrivit organizatorilor, situația actuală este însă departe de aceste promisiuni. Aceștia susțin că în Justiție există grupuri de interese care controlează pârghii importante ale sistemului, instituții care se opun reformării și politicieni compromiși față de care șeful statului ar manifesta prea multă înțelegere.

În centrul nemulțumirilor se află cazul lui Lucian Pahonțu, potrivit asociaţiilor civice.

„Între timp, vedem o Justiţie în care grupuri de interese controlează pârghii importante ale sistemului, instituţii care se apără singure de reformă şi politicieni compromişi pentru care preşedintele găseşte prea uşor înţelegere. Iar acum avem cazul Lucian Pahonţu. (…) Nicuşor Dan spune că nu vede «scandalul». Noi îl vedem. Vedem faptul că, la 36 de ani de la Revoluţie, un fost ofiţer al trupelor de Securitate conduce serviciul care îl protejează inclusiv pe preşedintele României. Vedem un om care a supravieţuit tuturor preşedinţilor şi tuturor schimbărilor politice, rămas timp de două decenii în fruntea uneia dintre cele mai puternice instituţii ale statului. Şi vedem un preşedinte care a promis reforma sistemului, dar care, pus în faţa documentelor despre trecutul şefului SPP, alege să-l păstreze. Ajunge!”, susțin asociaţiile civice care au lansat apelul la protest.

Participanții la manifestație au spus și că că au fost trădați de Nicușor Dan.

„Te-am votat şi ne-ai trădat”, au spus protestatarii.

De asemenea, protestatarii au scandat lozinci prin care au cerut îndepărtarea lui Lucian Pahonțu din funcția de șef al SPP.

„Nicuşoare, lasă clonţu, dă-l afară pe Pahonţu!”, „Păcat, păcat de sângele vărsat”, „Cinste lor, eroilor”, sunt câteva dintre mesajele transmise de protestatari.

O parte dintre participanți au cântat Imnul golanilor, asociat cu manifestațiile din Piața Universității.

„Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist”.

Protestul a reunit persoane care au declarat că au ieșit în stradă din motive diferite. Unii participanți au spus că au rude sau prieteni care au murit în timpul Revoluției din 1989 și că acesta este unul dintre motivele pentru care au participat la manifestație.

Alții au afirmat că au venit pentru a apăra anumite principii. În același timp, numeroși participanți care îl contestă în prezent pe Nicușor Dan au mărturisit că l-au votat.