Nissan, scădere puternică a vânzărilor și producției globale. China trage în jos rezultatele din iulie

Nissan a raportat scăderi de peste 15% atât pentru vânzările globale, cât și pentru producția mondială în luna iulie 2026. Situația diferă însă considerabil de la o piață la alta. Compania a înregistrat creșteri în Japonia și Statele Unite, în timp ce rezultatele din China s-au deteriorat puternic.

Nissan a vândut la nivel mondial 219.495 de vehicule în iulie 2026, cu 16,5% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut.

Declinul este vizibil și în rezultatele cumulate pentru perioada aprilie-iulie. Vânzările globale au ajuns la 898.368 de vehicule, în scădere cu 10,8% față de cele 1.006.773 de unități din perioada similară a anului precedent.

Evoluția a fost influențată în special de piețele din afara Japoniei. Vânzările externe au scăzut cu 19,5% în iulie, până la 183.623 de vehicule.

China a înregistrat cea mai puternică depreciere dintre marile piețe prezentate de producător. Nissan a vândut aici 23.677 de vehicule, cu 58,7% mai puține față de iulie 2025.

În Europa, vânzările au scăzut cu 6%, la 21.472 de unități. Canada a consemnat un declin de 31,6%, până la 6.741 de vehicule, iar în Mexic scăderea a fost de 0,8%, la 23.561 de unități.

Rezultatele au fost mai bune pe două dintre piețele importante ale Nissan.

În Japonia, vânzările totale, inclusiv minivehiculele, au crescut cu 3,6%, până la 35.872 de unități. Vânzările de vehicule înmatriculate au avansat cu 5,4%, iar cele de minivehicule cu 0,9%.

Nissan explică evoluția din Japonia inclusiv prin interesul clienților pentru modelele Kicks și Elgrand lansate recent.

În Statele Unite, compania a vândut 75.926 de vehicule în iulie, în creștere cu 2,3%. Pentru perioada aprilie-iulie, avansul este și mai pronunțat, de 7,8%, până la 318.667 de unități.

Compania atribuie parțial rezultatele din SUA strategiei de localizare și unor modele precum Nissan Rogue.

Scăderea vânzărilor a fost însoțită de un declin important al producției. Nissan a fabricat 188.130 de vehicule la nivel mondial în iulie, cu 15,5% mai puține decât în aceeași lună din 2025.

În perioada aprilie-iulie, producția globală a totalizat 823.193 de vehicule, cu 10,8% sub cele 933.925 de unități produse în intervalul comparabil al anului trecut.

Și în acest caz, diferențele dintre piețe sunt considerabile. Producția din Japonia a crescut cu 7,2%, până la 55.101 vehicule.

În Statele Unite, Nissan a înregistrat un avans mult mai mare, de 34,2%, producția ajungând la 38.622 de unități.

În schimb, fabricația din Mexic a scăzut cu 18,9%, iar cea din Marea Britanie cu 6,1%.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată din nou în China. Nissan a produs aici numai 16.057 de vehicule în iulie, cu 66,9% mai puține decât cu un an înainte.

Pe primele patru luni ale exercițiului financiar, aprilie-iulie, producția din China a scăzut cu 38,7%, de la 199.308 la 122.240 de vehicule.

Nissan recunoaște că mediul general de piață din China rămâne dificil. Producătorul spune că își continuă tranziția către vehiculele cu energie nouă, cunoscute drept NEV, și își extinde gama cu modele precum noul NX8. Obiectivul declarat este îmbunătățirea competitivității și construirea unei baze mai solide pentru creșterea viitoare.

O evoluție pozitivă a venit din exporturile realizate din Japonia. Nissan a exportat 31.222 de vehicule în iulie, cu 6,5% mai multe față de aceeași lună din 2025.

Exporturile către America de Nord au crescut cu 20,8%, până la 17.421 de unități. În schimb, livrările către Europa au scăzut cu 71,7%, la numai 1.100 de vehicule.

În perioada aprilie-iulie 2026, exporturile totale din Japonia au ajuns la 110.862 de unități, cu 6,9% peste nivelul din perioada corespunzătoare a anului trecut.