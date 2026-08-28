Haakon al VIII-lea începe domnia. Când va depune jurământul noul rege al Norvegiei?

Moartea regelui Harald al V-lea deschide un nou capitol pentru monarhia norvegiană. Fiul său, Haakon al VIII-lea, a preluat tronul și se pregătește pentru primele momente oficiale ale domniei. Jurământul în Parlament, discursul către națiune și o veche tradiție regală vor marca începutul unei noi ere.

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, va depune marțea viitoare jurământul de credință față de Constituția țării, la câteva zile după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea. Monarhul a încetat din viață vineri dimineață, într-un spital din Oslo, la vârsta de 89 de ani. Data ceremoniei a fost anunțată de președintele Parlamentului de la Oslo, Masud Gharahkhani, la televiziunea publică NRK.

Depunerea jurământului este obligatorie pentru noul monarh și va avea loc în Parlamentul Norvegiei, cunoscut sub numele de Storting, aflat în apropierea Palatului Regal din Oslo. Prin această ceremonie, Haakon al VIII-lea își va asuma oficial una dintre primele responsabilități constituționale în calitate de rege.

Ceremonia este programată marți, la ora 13:00, ora locală, respectiv 11:00 GMT. După depunerea jurământului, noul rege va susține și o scurtă alocuțiune.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct de publicul norvegian, prin intermediul televiziunii. Ceremonia marchează astfel începutul oficial al domniei lui Haakon al VIII-lea, după decesul regelui Harald al V-lea.

Potrivit Parlamentului de la Oslo, discursul noului suveran va pune accent pe faptul că prerogativele monarhului sunt limitate și reglementate prin Constituția Norvegiei.

Norvegia nu mai organizează ceremonii tradiționale de încoronare. În 1958, tatăl regelui Harald, Olav al V-lea, a introdus însă o ceremonie de binecuvântare cu ocazia preluării tronului. Harald și soția sa, regina Sonja, au respectat la rândul lor această tradiție în 1991. O ceremonie similară este așteptată și în cazul noului rege. După binecuvântare, monarhul și familia regală participă, în mod tradițional, la un turneu prin mai multe regiuni ale Norvegiei.

Potrivit unor informații apărute în presa norvegiană, dar care nu au fost confirmate oficial, Haakon al VIII-lea ar urma să susțină primul său discurs în calitate de rege sâmbătă.

Casa Regală a Norvegiei a precizat până acum doar că Regele Haakon se va adresa poporului norvegian printr-un discurs televizat transmis în direct, în „primele zile” ale domniei sale.