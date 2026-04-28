Washington D.C. Vizită la Casa Albă: Regele Charles al III-lea, primit cu onoruri de Donald Trump. Primirea călduroasă oferită de președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump marchează un nou capitol în „relația specială” dintre cele două maluri ale Atlanticului, într-un context marcat de provocări de securitate fără precedent și recentele nemulțumiri ale administrației SUA legate de neimplicarea Angliei în confilictul din Iran.

Ultima vizită a unui suveran britanic la Washington a avut loc în 2007, când Regina Elisabeta a II-a a fost oaspetele de onoare al Administrației americane.

După ceremoniile oficiale de întâmpinare, cuplul regal a participat la o recepție privată cu ceai organizată în onoarea lor. Discuțiile au vizat atât teme de stat, cât și pasiuni comune.

Regele Charles, cunoscut pentru angajamentul său de decenii față de ecologie, a vizitat alături de Regina Camilla Grădina de Sud a Casei Albe, unde au zăbovit în dreptul unui stup de albine, un simbol al biodiversității pe care suveranul o promovează la nivel global.

Ulterior, sub o pază strictă, suveranii britanici s-au deplasat la Ambasada Marii Britanii pentru o recepție în aer liber, unde au interacționat cu lideri ai comunității britanice și oficiali americani.

Agenda celor patru zile în Statele Unite, conform informțiilor oficiale, este una extrem de densă și încărcată de simbolism:

Întâlnire bilaterală: Regele Charles și președintele Donald Trump vor discuta chestiuni de securitate globală și parteneriate economice.

Discurs în Congres: Suveranul va susține o alocuțiune în fața unei sesiuni comune a Congresului SUA, un moment rar rezervat doar celor mai apropiați aliați.

Cină de Stat: Casa Albă va găzdui o cină oficială fastuoasă în onoarea oaspeților regali.

New York și Virginia: Programul include o vizită la Memorialul 11 Septembrie din New York și evenimente culturale în statul Virginia.

Vizita are loc într-un climat tensionat, după atacul armat ce a vizat cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care au participat președintele Donald Trump și vicepreședintele James David Vance. Deși incidentul a ridicat serioase semne de întrebare privind siguranța delegației regale, Palatul Buckingham a reconfirmat că programul nu va suferi modificări.

„Putem confirma că vizita oficială a Majestăților Lor va decurge conform planului. Regele și Regina sunt recunoscători tuturor celor care au lucrat rapid pentru ca acest lucru să se întâmple și așteaptă cu nerăbdare vizita”, a transmis oficial Palatul Buckingham.

Această vizită nu este doar una de protocol. Ea survine într-un moment în care Marea Britanie și Statele Unite își recalibrează acordurile comerciale post-Brexit, sub o nouă administrație Trump. Prezența suveranului la Washington subliniază stabilitatea legăturilor economice și politice, în ciuda turbulențelor de pe scena internațională.

Fiecare detaliu al acestei vizite, de la alegerea temelor de discuție până la locațiile vizitate, confirmă faptul că Londra și Washingtonul rămân pilonii centrali ai echilibrului transatlantic în 2026.