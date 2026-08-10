Taifunul Dolphin a lovit coasta de est a Chinei. Peste un milion de persoane au fost evacuate

Taifunul Dolphin, cel mai puternic ciclon tropical care a lovit China în acest an, a atins duminică coasta de est a țării, aducând ploi torențiale și vânturi puternice și determinând autoritățile să emită avertizări privind inundațiile și alunecările de teren.

Înainte de a ajunge în China, taifunul a traversat prefectura Okinawa din sudul Japoniei, unde a rănit șase persoane și a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru peste 50.000 de clădiri, conform informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit autorităților meteorologice chineze, Dolphin a ajuns pe uscat în apropierea orașului Yuhuan, din provincia Zhejiang, în estul Chinei, în jurul orei 17:30, ora locală (09:30 GMT).

La momentul impactului, furtuna avea vânturi maxime susținute de 42 de metri pe secundă, echivalentul a 151 km/h, corespunzătoare unui uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson.

Autoritățile au evacuat lucrătorii din zonele offshore, au ordonat navelor să revină în port și au intensificat verificările la rezervoare, pâraie montane, zone predispuse la alunecări de teren, șantiere de construcții și obiective turistice.

Meteorologii au avertizat că ploile torențiale vor continua până la 10 august în provinciile Zhejiang, nordul Fujianului, nord-estul Jiangxi, centrul și sudul Anhui, în mare parte din Jiangsu, precum și în Shanghai. În unele zone din centrul și estul provinciei Zhejiang sunt așteptate cantități de precipitații cuprinse între 250 și 500 mm.

După intrarea pe uscat, taifunul este prognozat să se deplaseze spre vest, apoi să încetinească deasupra regiunilor centrale și sud-vestice ale Chinei, urmând să își piardă treptat din intensitate, a declarat Wang Haiping, meteorolog-șef al Centrului Național de Meteorologie, pentru postul de stat CCTV.

Această evoluție poate prelungi perioada de ploi abundente și poate crește riscul de inundații și alunecări de teren, în special în zonele montane și de-a lungul râurilor mici.

Transportul a fost grav afectat în estul Chinei, iar peste un milion de persoane au fost evacuate din locuințele lor.

În Shanghai, pe lângă evacuarea a cel puțin 30.300 de persoane, au fost anulate aproximativ 1.500 de zboruri, potrivit companiei de monitorizare a traficului aerian VariFlight.

Un turist în vârstă de 42 de ani din provincia Guangdong, identificat doar prin numele de familie Chen, a declarat că a rămas blocat în Shanghai după ce zborul familiei sale, programat pentru duminică, a fost anulat din cauza taifunului. Familia a fost reprogramată pentru un zbor la ora 22:00 luni, însă nu avea certitudinea că acesta va putea decola.

În provincia vecină Zhejiang, orașul Wenzhou a relocat peste 900.000 de locuitori și a deschis mai mult de 1.000 de adăposturi de urgență.

În provincia Fujian, autoritățile au evacuat 98.900 de persoane din zonele cu risc ridicat după ridicarea nivelului de răspuns de urgență pentru taifun la nivelul III, potrivit agenției Xinhua. Zhejiang, Shanghai și Jiangsu au activat, de asemenea, răspunsul de urgență de nivel III.

Autoritățile maritime din Fujian au anunțat suspendarea a 55 de rute de feribot pentru pasageri de-a lungul coastei, oprirea tuturor celor 115 proiecte de construcții offshore și mutarea în ape adăpostite a 290 de nave de construcții.

Ministerul Resurselor de Apă a avertizat că râurile Qiantang, Yong, Jiao și Shuiyang pot înregistra inundații majore, iar râurile mici din zonele cele mai afectate pot depăși nivelurile de avertizare.

Autoritățile au avertizat asupra unui risc ridicat de dezastre geologice în anumite zone din Zhejiang, iar locuitorii din regiunile aflate sub avertizare roșie pentru torenți montani au fost îndemnați să respecte ordinele locale de evacuare.

În Shanghai, portul Yangshan a evacuat navele din dane și a mutat peste 500 de ambarcațiuni mici și mijlocii în zone de adăpost înainte de sosirea taifunului Dolphin, potrivit administrației locale pentru siguranță maritimă.

Potrivit autorităților meteorologice, furtuna a lovit inițial orașul Yuhuan din provincia Zhejiang la ora 17:30 (09:30 GMT), cu viteze maxime ale vântului de 150 km/h, iar aproximativ o oră mai târziu a atins din nou uscatul în orașul Wenzhou.

Taifunul a paralizat transportul în întreaga regiune, iar numai în Shanghai au fost anulate 1.400 de zboruri. Autoritățile chineze au emis anterior cea mai înaltă avertizare, cod roșu, pentru taifunul Dolphin, însă până luni dimineață nivelul de alertă a fost redus, furtuna fiind clasificată drept furtună tropicală, conform BBC.

Deși intensitatea sa a scăzut, Dolphin continuă să avanseze spre interiorul Chinei, iar autoritățile avertizează în continuare asupra ploilor torențiale, inundațiilor severe și riscului de alunecări de teren până miercuri.

Pentru ziua de luni au fost prognozate ploi abundente în provinciile Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu și Zhejiang, precum și în orașul Shanghai.

Guvernele locale au cerut populației să evite activitățile în aer liber, iar mai multe atracții turistice importante au rămas închise, inclusiv unele zone din Disneyland și Legoland, precum și mai multe platforme de belvedere de-a lungul celebrului Bund din Shanghai.

Imaginile difuzate de presa de stat arată magazine de la parter inundate în fosta Concesiune Franceză din Shanghai, o zonă foarte populară printre turiști, iar oamenii sunt surprinși mergând prin apă care le ajunge până la glezne.

Mai multe instituții media de stat au relatat că un băiat de nouă ani din Wenling, provincia Zhejiang, este dat dispărut după ce a fost luat de valuri în mare. Până în prezent, autoritățile chineze nu au raportat victime.

În Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang, autoritățile au eliminat taxele de parcare în toate spațiile publice pentru șoferii care caută adăpost din cauza vânturilor puternice și a apelor rezultate din inundații.

În aceeași provincie, autoritățile din Wenzhou au relocat aproximativ 900.000 de locuitori și au deschis peste 1.000 de adăposturi de urgență, iar în orașul Taizhou aproximativ 390.000 de persoane au fost evacuate din locuințe.

În provincia de coastă Fujian, autoritățile maritime au suspendat zeci de rute de feribot pentru pasageri și au oprit peste 100 de proiecte de construcții offshore.

Potrivit televiziunii de stat CCTV, furtuna a parcurs o distanță de aproximativ 6.000 km înainte de a ajunge în China, ceea ce sugerează o durată de viață de peste trei ori mai mare decât cea a unui taifun obișnuit. CCTV a mai precizat că Dolphin are o circulație de dimensiuni foarte mari și o capacitate extrem de ridicată de a produce precipitații intense.

În paralel, dezinformarea legată de furtună s-a răspândit rapid pe internetul chinez. Presa de stat a relatat că două persoane au fost reținute pentru distribuirea unor informații false.

Un bărbat de 60 de ani a creat cu ajutorul inteligenței artificiale un videoclip fals în care se afirma că o persoană ar fi căzut de pe o clădire din Shanghai în timpul furtunii. Un alt bărbat, în vârstă de 32 de ani, a modificat și redistribuit imagini ale furtunii publicate de alți utilizatori de pe rețelele sociale, într-un mod considerat înșelător.

În Filipine, opt persoane au murit din cauza ploilor musonice puternice generate de Dolphin și de furtunile produse la începutul săptămânii, potrivit Oficiului pentru Apărare Civilă. La nivel național, peste 7.000 de persoane sunt adăpostite în centre de evacuare.

În Okinawa, cinci persoane în vârstă au suferit răni ușoare, fără a le fi pusă viața în pericol, iar trei dintre acestea au căzut din cauza vânturilor puternice, potrivit autorităților prefecturale.

În Hong Kong, observatorul meteorologic a înregistrat duminică o temperatură record de 36,9°C, în condițiile în care taifunul a transportat un val de aer cald deasupra orașului.

Sezonul taifunurilor în Pacificul de Vest se desfășoară de regulă între lunile mai și octombrie, perioadă în care astfel de fenomene sunt considerate mai frecvente. Specialiștii arată că anul acesta este marcat de un episod puternic de El Niño, fenomen care poate favoriza formarea unor taifunuri mai intense.