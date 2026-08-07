Alertă meteo majoră! Taifunul Dolphin aduce vânturi violente și ploi torențiale: evacuări și zboruri anulate

Sute de mii de persoane din sud-vestul Japoniei au primit ordine de evacuare vineri, în timp ce taifunul Dolphin se apropia de regiune, aducând vânturi puternice, ploi abundente și valuri înalte. Furtuna, care se deplasa lent, a determinat autoritățile să ia măsuri de siguranță, iar companiile aeriene au anulat peste 500 de zboruri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Taifunul de categoria 1 a înregistrat vânturi maxime susținute de 144 km/h, cu rafale care au ajuns până la 198 km/h, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Furtuna se apropia de un lanț de insule situat între regiunea Kyushu și prefectura Okinawa, unde meteorologii au avertizat asupra riscului de intensificare a fenomenelor extreme.

Autoritățile japoneze au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima și Okinawa. Măsurile au fost luate pentru a reduce riscurile provocate de vânturile puternice și precipitațiile abundente prognozate în următoarele ore.

În același timp, producătorul auto Toyota a suspendat activitatea la nouă fabrici vineri, ca urmare a condițiilor meteorologice și a măsurilor de siguranță adoptate în zonele afectate.

Agenția Meteorologică Japoneză a precizat că taifunul Dolphin urma să își mențină intensitatea pe măsură ce se apropia de prefectura Okinawa. Specialiștii au avertizat că rafalele puternice ar putea provoca deteriorarea unor clădiri sau chiar prăbușirea unor structuri vulnerabile.

Meteorologii au atras atenția și asupra posibilității formării unei benzi liniare de precipitații intense, un fenomen asociat cu ploi puternice și furtuni concentrate pe suprafețe restrânse. Aceste condiții ar putea favoriza apariția unor inundații în regiunile afectate.

Furtuna a influențat și o mare parte din Kyushu, cea mai sudică dintre principalele insule ale Japoniei, unde au fost raportate intensificări ale vântului. Printre zonele vizate se află prefectura Kumamoto, care încă gestionează efectele cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs săptămâna precedentă.

Aproximativ 6.700 de locuitori din Kumamoto se află în continuare în centre de evacuare, după ce mai multe locuințe au fost distruse în urma seismului. Situația din regiune a determinat autoritățile să monitorizeze atent evoluția vremii, având în vedere vulnerabilitatea infrastructurii afectate.

Pe lângă efectele provocate de taifun, Agenția Meteorologică Japoneză a avertizat asupra riscului de insolație, în condițiile în care temperaturile ar putea ajunge la 36 de grade Celsius în anumite zone.

Autoritățile recomandă populației din regiunile vizate să respecte ordinele de evacuare și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția furtunii. Taifunul Dolphin continuă să fie monitorizat pe măsură ce înaintează spre sud-vestul Japoniei, unde sunt așteptate în continuare fenomene meteorologice severe.