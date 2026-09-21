Modernizarea căii ferate din Portul Constanța avansează. Prima etapă a proiectului a ajuns la 89%

Lucrările pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța continuă, prima etapă a proiectului ajungând la un stadiu fizic de 89%. Etapa a doua este realizată în proporție de 13%, iar valoarea cumulată a celor două contracte depășește 900 de milioane de lei, fără TVA.

Compania Națională de Căi Ferate CFR continuă proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța, investiție care urmărește creșterea capacității de tranzit și îmbunătățirea transportului de mărfuri.

Etapa I, care vizează Valu lui Traian, a ajuns la un stadiu fizic de 89%. Lucrările de infrastructură și suprastructură au fost finalizate pe liniile 1-32 din Grupa de Așteptare Valu lui Traian și pe liniile 5-8 din stație.

În cadrul acestei etape au fost realizați 34,5 kilometri de suprastructură feroviară. Lucrările au necesitat 56.000 de traverse din beton și 110.000 de metri cubi de piatră spartă nouă.

Au fost realizate și lucrări pentru evacuarea apelor, care includ 17 kilometri de drenuri longitudinale, 450 de metri de canal pereat și două podețe construite din elemente prefabricate.

Valoarea contractului pentru prima etapă este de 377,5 milioane de lei, fără TVA.

Chiar dacă o mare parte a infrastructurii feroviare este deja realizată, mai sunt necesare lucrări înainte de finalizarea primei etape.

În prezent continuă burajul, operațiunea prin care piatra spartă de sub traverse este compactată pentru ca linia ferată să fie menținută în poziția corectă.

Se lucrează și la sudarea șinelor și a aparatelor de cale, care permit trenurilor să treacă de pe o linie pe alta. Totodată, este realizată calea fără joante, prin sudarea șinelor în lungimi continue.

Lucrările vizează și instalațiile de electrificare, alimentare cu energie și semnalizare. Până în prezent au fost montați 250 de stâlpi pentru linia de contact.

Executantul primei etape este Asocierea Bawi Construction, în calitate de lider, și Swietelsky.

Aceeași asociere se ocupă și de Etapa II a modernizării infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Această parte a proiectului a ajuns la un stadiu fizic de 13%. Contractul pentru proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 524,5 milioane de lei, fără TVA.

Durata totală estimată este de 37 de luni. Dintre acestea, șapte luni sunt prevăzute pentru proiectare, iar alte 30 de luni pentru execuția propriu-zisă.

Finanțarea este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), alături de fonduri de la bugetul de stat, venituri proprii ale CFR și alte surse constituite legal, în limita sumelor aprobate anual.

Investițiile din Portul Constanța urmăresc modernizarea liniilor și instalațiilor feroviare pentru creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea siguranței transportului de mărfuri.

Prima etapă include și electrificarea liniilor modernizate și a legăturilor dintre acestea.

Potrivit CFR Infrastructură, lucrările realizate în cadrul Etapei I creează în același timp condițiile necesare pentru implementarea celei de-a doua etape a proiectului.