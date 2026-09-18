Schimbare importantă pentru românii care călătoresc între Viena și București. Ce se întâmplă cu trenul „Dacia”

Pasagerii care călătoresc cu trenul internațional IR 347 „Dacia”, pe ruta Viena – București Nord, trebuie să țină cont de modificările temporare ale orarului pe teritoriul Ungariei. Noul program va fi aplicat în perioada 21 septembrie – 12 decembrie 2026.

Schimbările sunt determinate de lucrări desfășurate la infrastructura feroviară din Ungaria. Modificările vizează circulația trenului pe anumite segmente ale rețelei feroviare ungare și sunt valabile pe perioada anunțată de autoritățile feroviare.

CFR Călători a transmis că a fost informată de administrația feroviară ungară MAV-START cu privire la ajustarea temporară a circulației trenului IR 347 „Dacia”. Măsura se referă la programul trenului pe teritoriul Ungariei.

Potrivit informațiilor comunicate de CFR Călători, modificarea orarului este legată de lucrările efectuate pe secțiunea de cale ferată Ferencvaros – Budapest-Kelenfold. Intervențiile asupra infrastructurii feroviare determină schimbări temporare în circulația trenului internațional.

Noul program urmează să intre în vigoare la 21 septembrie 2026. Modificările vor rămâne aplicabile până la 12 decembrie 2026, astfel că pasagerii care folosesc această rută în perioada respectivă trebuie să consulte orarul actualizat.

CFR Călători le recomandă călătorilor să verifice informațiile privind circulația înainte de plecare. Consultarea programului actualizat poate ajuta la planificarea călătoriei și la evitarea unor eventuale neplăceri provocate de schimbarea orelor de circulație.

Informațiile referitoare la traficul feroviar de pe rețeaua din Ungaria sunt disponibile pe site-ul administrației feroviare ungare, MAV. Pasagerii pot verifica acolo datele actualizate referitoare la circulația trenurilor pe teritoriul Ungariei.

Pentru informații referitoare la circulația trenurilor, călătorii pot consulta și platformele CFR Călători. Compania pune la dispoziție informații inclusiv pentru trenurile care efectuează curse internaționale.

Programul actualizat este relevant în special pentru pasagerii care au călătorii planificate în perioada în care se aplică modificările. Verificarea orei de circulație înainte de deplasare permite adaptarea planului de călătorie la noul program.

Pentru informații suplimentare privind traficul intern, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor numărul 021/9521. Pentru traficul internațional poate fi apelat numărul 021.314.5528, disponibil la Gara de Nord București.

Pasagerii pot solicita informații și direct de la personalul CFR Călători din stații. Acesta poate oferi detalii despre modificările de circulație aplicabile trenurilor în perioada menționată.