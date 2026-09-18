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România, peste media UE la construcții. Producția a crescut în iulie, în timp ce Europa a mers în sens opus

România, peste media UE la construcții. Producția a crescut în iulie, în timp ce Europa a mers în sens opus

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Publicat de Alexandra Iana la 18 septembrie 2026, 16:00
Din cuprinsul articolului

Sectorul construcțiilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în iulie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Eurostat arată că producția în construcții a crescut cu 1,5% față de iunie și cu 1,8% în ritm anual. La nivelul Uniunii Europene, situația a fost diferită, fiind raportate scăderi în ambele comparații.

Construcțiile din România au crescut cu 1,5% într-o lună

În iulie 2026, producția în construcții din România a avansat cu 1,5% față de luna iunie, potrivit datelor ajustate sezonier și calendaristic publicate de Eurostat. Evoluția vine după o creștere lunară de 5,9% consemnată în iunie.

România s-a aflat astfel peste evoluția generală din Uniunea Europeană. La nivelul UE, producția în construcții a scăzut cu 0,3% față de iunie, în timp ce în zona euro a rămas stabilă. În luna precedentă, scăderile fuseseră de 1,3% în UE și de 1,5% în zona euro.

Cele mai mari creșteri lunare dintre statele pentru care există date au fost înregistrate în Belgia, cu 2,8%, Cehia, cu 2,1%, și Slovacia, cu 1,9%. La polul opus, Ungaria a raportat un declin de 4,7%, iar Polonia și Suedia au înregistrat scăderi de câte 3,8%. Austria a avut un recul de 2,2%.

România, creștere și față de anul trecut

Datele Eurostat indică o creștere de 1,8% a producției în construcții din România în iulie 2026 față de iulie 2025. Ritmul anual a încetinit însă puternic față de lunile precedente. În iunie, creșterea anuală fusese de 17,9%, în mai de 17,2%, iar în aprilie de 22,3%.

La nivel european, tendința a fost negativă. Producția în construcții a scăzut în iulie cu 1,8% în UE și cu 2% în zona euro față de aceeași lună din 2025.

Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate de Finlanda, cu 12,8%, Slovenia, cu 11,6%, și Bulgaria, cu 4,8%. Cele mai puternice scăderi au fost în Ungaria, unde producția s-a redus cu 12,2%, urmată de Spania, cu un declin de 9,7%, și Franța, cu 5%.

Construcția de clădiri trage în jos piața europeană

Defalcat pe sectoare, datele arată că principala presiune la nivel european a venit din construcția de clădiri. În UE, producția din această categorie a scăzut cu 5,6% în iulie față de aceeași lună din 2025. Ingineria civilă a coborât cu 0,4%, iar activitățile specializate de construcții cu 1,5%.

În zona euro, construcția de clădiri a înregistrat un declin anual și mai accentuat, de 6,4%. În schimb, lucrările de inginerie civilă au crescut cu 0,6%, în timp ce activitățile specializate de construcții s-au redus cu 1,6%.

Față de luna precedentă, în UE au fost raportate scăderi de 0,4% pentru construcția de clădiri, de 0,9% pentru ingineria civilă și de 0,2% pentru activitățile specializate.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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