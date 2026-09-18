Exclusiv. Ce s-ar putea întâmpla cu economiile europenilor. Piperea spune unde ar putea ajunge 10.000 de miliarde de euro

Economiile europenilor au intrat în discuția despre viitorul economic al Uniunii Europene și dezvoltarea inteligenței artificiale. Gheorghe Piperea, europarlamentar și vicepreședinte al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a vorbit, în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, despre sumele păstrate de europeni și despre ideea mobilizării acestora pentru investiții. Piperea a susținut, atribuind estimarea Comisiei Europene, că este vorba despre 10.000 de miliarde de euro și a indicat industria militară și inteligența artificială printre domeniile vizate.

Subiectul a apărut în cadrul unei discuții mai ample despre discursul Ursulei von der Leyen privind Starea Uniunii Europene. Piperea a vorbit despre stilul de viață al europenilor și a enumerat, între altele, pacea, libera circulație, bunăstarea și depozitele bancare.

În acest context, europarlamentarul a susținut că, potrivit estimărilor pe care le atribuie Comisiei Europene, în Europa există economii de aproximativ 10.000 de miliarde de euro.

„În momentul de față, în Europa, după estimările lor, nu ale mele, ale celor de la Comisia Europeană, sunt 10.000 de miliarde de euro care cică stau leneșe. Stau degeaba, da. Stau degeaba.”

Piperea a continuat susținând că Ursula von der Leyen a vorbit despre necesitatea mobilizării acestor bani.

„Și atunci a venit doamna Ursula von der Leyen și a spus și în discursul ăsta că trebuie să mobilizăm, domne, acești bani.”

Gheorghe Piperea a legat această idee de investițiile în industria militară și în inteligența artificială, exprimându-și critic poziția față de direcțiile în care ar putea fi mobilizate economiile europenilor.

„Unde să-i punem? Unde să luăm banii uncheșului Patrick sau mătușii Brunhilda sau banii bunicului Costel? Să-i luăm și să-i băgăm în unul. Industria militară, că nu-i așa, bunicii noștri se ocupă acolo. Acuma, după ce 70-80 de ani de zile au trăit cu spaima războiului rece, se apucă să bage banii în război. Și, și mai interesant, îi băgăm în inteligență artificială.”

Afirmațiile reprezintă interpretarea prezentată de Piperea în cadrul emisiunii asupra direcției politicilor europene și a discursului susținut de președinta Comisiei Europene.

Europarlamentarul și-a continuat intervenția referindu-se la obiectivul Uniunii Europene de a-și consolida poziția în domeniul inteligenței artificiale și de a concura cu Statele Unite și China.

„Ce să vezi? Ursula von der Leyen are pretenția… după părerea mea, absolut irațională să facă inteligență artificială în Europa atât de bine și atât de mult încât să rivalizeze cu China și cu Statele Unite, că nu e așa, ci că este o cursă.”

Radu Preda l-a întrebat dacă există un plan concret sau dacă este doar o idee enunțată.

„Dar este un plan concret sau e doar o idee enunțată?”, a întrebat moderatorul.

Piperea a răspuns:

„Nu, este, cum să spun, este doar un vis umed, după părerea mea, un vis, după părerea mea, infantil, pentru că, de fapt, la ce suntem noi buni în Europa? La doar două lucruri, oameni buni. La hiperreglementare, hiperreglementare.”

Radu Preda a adus apoi în discuție poziția exprimată de o reprezentantă Renew privind rolul Uniunii Europene în reglementarea inteligenței artificiale.