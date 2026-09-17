PPC și Amazon pregătesc un centru de date în Grecia. Proiectul ar putea ajunge la o capacitate de 1 GW
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PPC și Amazon Web Services (AWS) au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea unui centru de date în Agios Dimitrios, în Macedonia de Vest, Grecia. Proiectul va porni de la o capacitate de 300 MW și ar putea fi extins ulterior până la 1 GW.
AWS va închiria centrul de date pentru o perioadă de 15 ani
Memorandumul stabilește cadrul și principalele condiții pentru dezvoltarea proiectului. PPC va pune la dispoziție amplasamentul și va asigura clădirile și infrastructura energetică necesară funcționării centrului de date.
După finalizare, AWS va închiria centrul de date pentru o perioadă de 15 ani și va instala și opera infrastructura IT.
„În faza inițială, centrul de date vizează o capacitate de 300 MW de energie de intrare. PPC și AWS intenționează să exploreze o extindere suplimentară, până la 1 GW, sub rezerva acordului reciproc, condițiilor de piață și încheierii unor acorduri definitive suplimentare”, se arată în comunicatul PPC.
Extinderea nu este, așadar, decisă în această etapă, ci va depinde de evoluția proiectului și de acordurile care vor fi negociate între cele două companii.
Centrul de date va beneficia de energie regenerabilă furnizată de PPC
Componenta energetică reprezintă o parte importantă a colaborării. AWS va cumpăra energie de la PPC prin acorduri pe termen lung pentru achiziția de energie regenerabilă.
Aceste contracte se înscriu în obiectivul Amazon de a ajunge la emisii nete zero de carbon în cadrul operațiunilor sale până în 2040.
Separat de proiectul centrului de date, PPC și AWS intenționează să dezvolte o colaborare pe mai mulți ani în domeniul serviciilor cloud și al inteligenței artificiale. Cooperarea va urmări susținerea procesului de transformare digitală a grupului energetic.
Proiectul depinde încă de mai multe acorduri și aprobări
Memorandumul semnat de cele două companii are caracter obligatoriu, însă realizarea efectivă a centrului de date și condițiile comerciale rămân dependente de negocierea și semnarea acordurilor definitive.
Înainte ca investiția să poată avansa, trebuie îndeplinite și mai multe condiții. Printre acestea se numără finalizarea verificărilor de tip due diligence, obținerea racordării la rețeaua electrică și primirea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente.
În cazul în care proiectul va ajunge la etapa extinsă avută în vedere de cele două companii, centrul de date din Agios Dimitrios ar putea avea o capacitate de până la 1 GW, față de cei 300 MW prevăzuți pentru prima fază.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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