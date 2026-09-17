Președintele FIFA, pus sub presiune de Federația Engleză de Fotbal. Gianni Infantino este chemat să ofere explicații despre planul privind investitorii privați

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este pus sub presiune de Federația Engleză de Fotbal (FA), după ce Debbie Hewitt, președinta forului englez, i-a trimis o scrisoare în care solicită o analiză independentă privind planul de atragere a investitorilor privați pentru Cupa Mondială și modul în care a fost gestionat cazul atacantului american Folarin Balogun.

Debbie Hewitt este și vicepreședinte FIFA și membru al Consiliului FIFA. Potrivit publicației The Times, aceasta i-a transmis scrisoarea lui Gianni Infantino, cerând explicații în legătură cu cele două situații.

Conform DPA, scrisoarea solicită o analiză independentă a propunerii referitoare la investitorii privați, dar și clarificări privind decizia Comisiei de Disciplină a FIFA de a ridica aplicarea unei sancțiuni de o etapă de suspendare în cazul lui Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale.

Gianni Infantino se află sub presiune după ce trei confederații continentale au respins planul său de a înființa o companie care să administreze aspectele comerciale ale turneelor FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculine și feminine.

Planul prevedea și vânzarea a 20% din acțiunile acestei companii către investitori privați. Ulterior, Infantino a renunțat la această propunere.

Pe 5 august, președintele FIFA și-a cerut scuze pentru procedura urmată în cazul planului privind investitorii privați. Consiliul Director al FIFA a promis, la rândul său, că va avea loc o analiză.

Un alt subiect menționat în scrisoarea transmisă lui Infantino este cazul atacantului american Folarin Balogun.

Comisia de Disciplină a FIFA a decis să ridice aplicarea unei sancțiuni de o etapă de suspendare pentru Balogun în timpul Cupei Mondiale. Suspendarea sancțiunii a fost urmată de declarația președintelui SUA, Donald Trump, care a recunoscut că l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a solicita reanalizarea cartonașului roșu primit de atacant în partida împotriva Bosniei-Herțegovina.

Federația Belgiană de Fotbal (RBFA) continuă să analizeze opțiunile juridice în cazul Balogun. Forul belgian are în vedere faptul că decizia de suspendare a sancțiunii i-a permis atacantului american să evolueze împotriva Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Presiunea asupra lui Gianni Infantino vine și din partea UEFA, organismul de conducere al fotbalului european. UEFA a declarat că și-a pierdut încrederea în președintele FIFA și a inițiat demersuri juridice în instanțele din Statele Unite pentru a obține divulgarea documentelor referitoare la planul privind investitorii privați.

De asemenea, UEFA s-a angajat să identifice un candidat credibil care să candideze împotriva lui Infantino la Congresul FIFA din martie. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie.

În ciuda presiunilor, Gianni Infantino și-a confirmat intenția de a candida pentru un nou mandat la conducerea FIFA.

Președintele FIFA beneficiază în continuare de un sprijin puternic în Africa și America de Sud, precum și în mai multe țări din Orientul Mijlociu. Printre statele menționate se află Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

În acest context, Federația Engleză de Fotbal solicită clarificări atât în privința planului privind atragerea investitorilor privați, cât și a modului în care FIFA a gestionat cazul Folarin Balogun.