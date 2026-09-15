George Pușcaș rămâne la Dinamo până în 2029. Atacantul și-a prelungit contractul cu echipa din București

Atacantul George Pușcaș și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Dinamo București până în 2029, a anunțat clubul marți seara, pe pagina sa de Facebook. Noul acord este valabil până la 30 iunie 2029.

George Pușcaș a sosit la Dinamo în februarie 2026 și a evoluat în total în opt meciuri în sezonul trecut. În aceste partide, atacantul a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă.

Reprezentanții clubului consideră că, pe lângă calitățile sale fotbalistice, Pușcaș aduce un plus de experiență lotului condus de Nuno Campos și reprezintă un jucător important în cadrul acestuia. Dinamo își dorește să îl revadă în echipamentul de joc și să contribuie din nou, pe teren, la rezultatele echipei.

De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. Atacantul are peste 140 de meciuri disputate în Serie B, în care a marcat 42 de goluri.

În Championship, liga a doua engleză, Pușcaș a strâns 84 de meciuri, cu un total de 17 goluri marcate și cinci pase decisive.

Atacantul are un parcurs important și la nivelul echipelor naționale. Pentru naționala U21 a României, George Pușcaș a disputat 25 de meciuri și a înscris 18 goluri.

La echipa națională de seniori, Pușcaș a adunat 46 de selecții și a marcat 11 goluri.

„Ne bucurăm să anunţăm prelungirea contractului cu atacantul clubului nostru, George Puşcaş, până la 30.06.2029. Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reuşind să înscrie un gol şi să ofere o pasă decisivă. Pe lângă calităţile sale fotbalistice, George Puşcaş aduce un plus de experienţă în lotul condus de Nuno Campos, fiind un jucător important în cadrul acestuia. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa şi pe teren”, a transmis echipa într-un comunicat.

George Pușcaș nu a evoluat în niciun meci în actualul sezon. Absența sa vine după ce atacantul a fost supus unei intervenții chirurgicale la finalul sezonului trecut.

Dinamo București a decis astfel să își prelungească înțelegerea cu atacantul până la 30 iunie 2029, în condițiile în care clubul îl consideră un jucător important pentru lotul pregătit de Nuno Campos, atât prin calitățile din fotbal, cât și prin experiența acumulată de-a lungul carierei.