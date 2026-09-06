Gianni Infantino își menține candidatura pentru un nou mandat la FIFA. Președintele forului mondial nu renunță la planurile pentru 2027

Președintele FIFA, Gianni Infantino, rămâne hotărât să candideze pentru un nou mandat la conducerea forului mondial de fotbal, în ciuda opoziției reînnoite față de candidatura sa. Reacțiile negative au reapărut după abandonarea unui plan prin care FIFA urma să vândă investitorilor privați o participație la competițiile sale.

Infantino, în vârstă de 56 de ani, anunțase anterior că intenționează să candideze pentru al patrulea mandat, alegerile fiind programate în martie 2027. Planul său de a vinde o participație de 20% din Cupa Mondială și din alte evenimente organizate de FIFA a fost însă abandonat în luna iulie, în urma reacțiilor negative de amploare, potrivit Reuters.

Decizia a alimentat opoziția față de șeful FIFA, iar UEFA, AFC și CONCACAF au ajuns să solicite demisia lui Infantino. În ciuda acestei situații, președintele forului mondial continuă să beneficieze de sprijinul confederațiilor de fotbal din Africa și America de Sud.

FIFA a transmis că poziția lui Infantino în privința alegerilor din 2027 nu s-a modificat. Forul mondial a precizat că acesta și-a anunțat în luna aprilie intenția de a candida pentru un nou mandat și că planul său rămâne neschimbat, astfel că Infantino va intra în cursa pentru realegere.

„Preşedintele FIFA a anunţat în aprilie că va candida pentru un nou mandat în ⁠2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida pentru un nou mandat”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA într-un comunicat.

Declarația FIFA a venit după ce Infantino a evitat să ofere un răspuns direct atunci când a fost întrebat dacă regretă ultimele șase săptămâni, marcate de controverse și de presiuni asupra sa. Președintele FIFA s-a aflat sâmbătă în Polonia, unde a asistat la Cupa Mondială U-20.

Infantino a indicat că va aborda situația și evenimentele recente la un moment considerat potrivit, sugerând că va exista o ocazie ulterioară pentru a prezenta poziția sa în legătură cu perioada tumultuoasă traversată de FIFA.

Până în prezent, niciun alt candidat nu și-a anunțat oficial intenția de a intra în cursa pentru președinția FIFA și de a-l înfrunta pe Gianni Infantino la alegerile programate anul viitor.