Anunț de la ASF pentru pensionari. Fondurile de pensii facultative au strâns miliarde de lei într-un singur an. Cu cât au crescut activele

Fondurile de pensii facultative, aferente Pilonului III, au înregistrat o creștere semnificativă a activelor în luna iulie 2026. Potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 9,14 miliarde de lei la finalul lunii iulie, în creștere cu 40% față de nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului anterior.

Investițiile fondurilor de pensii facultative au fost realizate în principal pe piața locală. Aproximativ 96% dintre investiții au fost efectuate în România, în timp ce 87% dintre acestea au fost denominate în lei.

În luna iulie 2026, valoarea contribuțiilor virate către fondurile de pensii facultative s-a ridicat la 93 de milioane de lei. Contribuția medie a fost de 159 de lei, potrivit raportului realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Titlurile de stat reprezentau cea mai importantă categorie de active deținute de fondurile de pensii facultative la sfârșitul lunii iulie. Acestea aveau o valoare de 5,45 miliarde de lei și reprezentau 59,7% din totalul activelor.

Pe a doua poziție se aflau acțiunile, cu active în valoare de 2,90 miliarde de lei, echivalentul unei ponderi de 31,8% din total.

Fondurile de investiții ocupau locul al treilea în structura activelor Pilonului III. La finalul lunii iulie, acestea însumau 275,44 milioane de lei, reprezentând 3% din totalul activelor fondurilor de pensii facultative.

În cadrul Pilonului III sunt active zece fonduri de pensii facultative. Acestea sunt Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

Evoluția raportată de ASF arată că, la finalul lunii iulie 2026, activele administrate de fondurile de pensii facultative au ajuns la 9,14 miliarde de lei, după o creștere de 40% într-un an.

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