Trafic intens în București la începutul noului an școlar. Primăria a pregătit măsuri speciale pentru șoferi: Vă rugăm să respectaţi indicaţiile

Primăria Capitalei, împreună cu Brigada Rutieră, a stabilit un plan de fluidizare a traficului în București pentru prima zi de școală din anul școlar 2026-2027. În cadrul măsurilor vor fi implicate Poliția Locală a Municipiului București, precum și polițiștii locali din sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6.

Planul de circulație va fi coordonat de Brigada Rutieră, iar echipajele de poliție locală vor fi prezente în mai multe dintre zonele intens circulate ale Capitalei, în special în apropierea principalelor artere și intersecții.

Echipajele Poliției Locale a Municipiului București vor fi prezente în intersecțiile dintre Bulevardul Nicolae Titulescu și Strada Dr. Iacob Felix, Șoseaua Virtuții și Strada Orșova, respectiv Șoseaua Virtuții și Splaiul Independenței. De asemenea, polițiștii locali vor acționa la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul Geniului, în cursul după-amiezii.

În Sectorul 1, polițiștii locali vor fi mobilizați în mai multe zone. Echipajele vor acționa pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Bulevardul Bucureștii Noi, pe Strada Nicolae Caramfil și Bulevardul Aerogării, precum și pe Șoseaua Nicolae Titulescu și Bulevardul Banu Manta.

Tot în Sectorul 1, polițiștii locali vor fi prezenți la intersecția Străzii Turda cu Bulevardul Ion Mihalache și la intersecția Bulevardului Mareșal Alexandru Averescu cu Bulevardul Mărăști.

În Sectorul 2, echipajele Poliției Locale vor acționa pe Șoseaua Colentina, la intersecția cu Strada Ziduri Moși, precum și la intersecția Bulevardului Mihai Bravu cu Bulevardul Ferdinand.

Alte puncte în care vor fi prezenți polițiștii locali sunt Șoseaua Colentina și Piața Obor, respectiv Șoseaua Colentina și Strada Teiul Doamnei.

În Sectorul 3, polițiștii locali vor fi mobilizați în zona Șoseaua Industriilor – Șoseaua Dudești-Pantelimon – Bulevardul Basarabia.

Echipajele vor acționa și pe Șoseaua Dudești-Pantelimon, în zona semaforului Dedeman, precum și pe Șoseaua Dudești-Pantelimon, în zona intersecției cu Șoseaua Gării Cățelu.

În Sectorul 5, polițiștii locali vor acționa la Rondul Șoseaua Alexandriei și în mai multe intersecții importante. Printre acestea se numără Calea Rahovei cu Strada Progresului și Calea Rahovei cu Bulevardul Tudor Vladimirescu.

De asemenea, echipajele vor fi prezente pe Calea 13 Septembrie, la intersecțiile cu Strada Mihail Sebastian, Strada Progresului și Șoseaua Panduri.

În Sectorul 6, oamenii legii vor fi prezenți în zona Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Paul Teodorescu, precum și pe Bulevardul Iuliu Maniu, în zona APACA. Alte puncte incluse în plan sunt Podul Grozăvești și Piața Leu.

Primăria Capitalei le recomandă bucureștenilor să plece din timp către școală sau grădiniță, astfel încât traficul să se desfășoare cât mai fluent în prima zi a noului an școlar.

Municipalitatea le cere șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și să evite oprirea pe benzile de circulație atunci când copiii sunt coborâți din mașini. Măsura este menită să evite blocarea temporară a traficului în zonele aglomerate.