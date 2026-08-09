Se oprește curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 10–16 august

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din București, Ilfov și Giurgiu, în intervalul 10–16 august 2026. Compania precizează că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei de distribuție.

Mai multe cartiere din Capitală, dar și localități din județele Ilfov și Giurgiu vor rămâne temporar fără energie electrică în cursul săptămânii viitoare.

Potrivit Rețele Electrice Muntenia, întreruperile sunt planificate pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii electrice, intervenții considerate necesare pentru menținerea siguranței și fiabilității rețelei.

În Capitală, întreruperile sunt programate în zilele de luni și marți și vor afecta mai multe zone din sectoarele 1, 2 și 6.

Vor avea loc întreruperi în următoarele zone:

Sectorul 1 – strada General Constantin Budișteanu și perimetrul delimitat de străzile General Budișteanu, Mihail Berthelot, Theodor Aman și Sfântul Sava (09:00–17:00);

Sectorul 6 – strada Liniei, Răsăritului, Mirodeniei, Minodora și Budieni (09:00–17:00);

zona Bulevardului Theodor Pallady, între strada Pericle Papahagi și Nicolae Teclu (09:00–15:00);

Prelungirea Ghencea, nr. 278 și strada Alunului – Drumul Mărăcineni (09:00–17:00);

Sectorul 2 – Bulevardul Ferdinand I, zona cuprinsă între numerele 113 și 135, Șoseaua Pantelimon și strada Ion Heliade Rădulescu, inclusiv Intrarea Mandarinei (09:00–17:00).

Lucrările sunt programate în:

Sectorul 6 – strada Fabricii, nr. 47 (blocurile E, F, G, H, I și J), între orele 09:00 și 17:00;

strada Turturelelor, în același interval orar.

Programul de întreruperi este extins și în județul Ilfov, unde vor fi afectate atât zone rezidențiale, cât și agenți economici.

Lucrări sunt programate în:

Otopeni;

Șanțu-Florești;

Balotești;

Berceni;

Pantelimon;

Buftea.

Vor fi afectate:

Balotești;

Bragadiru.

Întreruperile sunt programate în:

Buftea;

Ciofliceni;

Chiajna.

Vor avea loc lucrări în:

Domnești;

Crețești;

Săftica.

Energia electrică va fi întreruptă în:

Pantelimon;

Bragadiru.

În toate aceste localități, intervalul estimat pentru întreruperi este între orele 09:00 și 17:00, iar lista completă a străzilor vizate a fost publicată de operatorul de distribuție.

Rețele Electrice Muntenia va efectua lucrări și în mai multe localități din județul Giurgiu.

Milcovățu – toate străzile din localitate (09:00–17:00).

Hotarele – mai multe străzi din localitate;

Gostinari – strada Cazanului.

Gostinari – strada Principală, strada Primăriei și strada Cimitirului.

Hotarele – mai multe străzi din localitate.

Rețele Electrice Muntenia precizează că oprirea temporară a alimentării cu energie electrică este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reparații, mentenanță și modernizare a rețelei de distribuție.

Compania recomandă consumatorilor din zonele afectate să ia măsurile necesare pentru protejarea aparaturii electrice și să își planifice activitățile ținând cont de intervalele orare în care alimentarea cu energie va fi întreruptă.