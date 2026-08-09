Se oprește curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 10–16 august
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Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din București, Ilfov și Giurgiu, în intervalul 10–16 august 2026. Compania precizează că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei de distribuție.
Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale curentului electric
Mai multe cartiere din Capitală, dar și localități din județele Ilfov și Giurgiu vor rămâne temporar fără energie electrică în cursul săptămânii viitoare.
Potrivit Rețele Electrice Muntenia, întreruperile sunt planificate pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii electrice, intervenții considerate necesare pentru menținerea siguranței și fiabilității rețelei.
Unde se întrerupe curentul electric în București
În Capitală, întreruperile sunt programate în zilele de luni și marți și vor afecta mai multe zone din sectoarele 1, 2 și 6.
Luni, 10 august
Vor avea loc întreruperi în următoarele zone:
- Sectorul 1 – strada General Constantin Budișteanu și perimetrul delimitat de străzile General Budișteanu, Mihail Berthelot, Theodor Aman și Sfântul Sava (09:00–17:00);
- Sectorul 6 – strada Liniei, Răsăritului, Mirodeniei, Minodora și Budieni (09:00–17:00);
- zona Bulevardului Theodor Pallady, între strada Pericle Papahagi și Nicolae Teclu (09:00–15:00);
- Prelungirea Ghencea, nr. 278 și strada Alunului – Drumul Mărăcineni (09:00–17:00);
- Sectorul 2 – Bulevardul Ferdinand I, zona cuprinsă între numerele 113 și 135, Șoseaua Pantelimon și strada Ion Heliade Rădulescu, inclusiv Intrarea Mandarinei (09:00–17:00).
Marți, 11 august
Lucrările sunt programate în:
- Sectorul 6 – strada Fabricii, nr. 47 (blocurile E, F, G, H, I și J), între orele 09:00 și 17:00;
- strada Turturelelor, în același interval orar.
Localitățile din Ilfov în care se oprește energia electrică
Programul de întreruperi este extins și în județul Ilfov, unde vor fi afectate atât zone rezidențiale, cât și agenți economici.
Luni, 10 august
Lucrări sunt programate în:
- Otopeni;
- Șanțu-Florești;
- Balotești;
- Berceni;
- Pantelimon;
- Buftea.
Marți, 11 august
Vor fi afectate:
- Balotești;
- Bragadiru.
Miercuri, 12 august
Întreruperile sunt programate în:
- Buftea;
- Ciofliceni;
- Chiajna.
Joi, 13 august
Vor avea loc lucrări în:
- Domnești;
- Crețești;
- Săftica.
Vineri, 14 august
Energia electrică va fi întreruptă în:
- Pantelimon;
- Bragadiru.
În toate aceste localități, intervalul estimat pentru întreruperi este între orele 09:00 și 17:00, iar lista completă a străzilor vizate a fost publicată de operatorul de distribuție.
Întreruperi programate și în județul Giurgiu
Rețele Electrice Muntenia va efectua lucrări și în mai multe localități din județul Giurgiu.
Marți, 11 august
- Milcovățu – toate străzile din localitate (09:00–17:00).
Miercuri, 12 august
- Hotarele – mai multe străzi din localitate;
- Gostinari – strada Cazanului.
Joi, 13 august
- Gostinari – strada Principală, strada Primăriei și strada Cimitirului.
Vineri, 14 august
- Hotarele – mai multe străzi din localitate.
De ce sunt necesare întreruperile
Rețele Electrice Muntenia precizează că oprirea temporară a alimentării cu energie electrică este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reparații, mentenanță și modernizare a rețelei de distribuție.
Compania recomandă consumatorilor din zonele afectate să ia măsurile necesare pentru protejarea aparaturii electrice și să își planifice activitățile ținând cont de intervalele orare în care alimentarea cu energie va fi întreruptă.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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