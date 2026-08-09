ASF vine cu vești pentru românii care economisesc pentru pensie. Activele Pilonului III au crescut puternic

Fondurile de pensii facultative din România au continuat să înregistreze o evoluție pozitivă în prima jumătate a anului 2026. Potrivit celui mai recent raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), activele administrate în cadrul Pilonului III au depășit 8,8 miliarde de lei, în creștere cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, sistemul a depășit pragul de 1,09 milioane de participanți.

Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că fondurile de pensii facultative administrau active în valoare de 8,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026.

Comparativ cu iunie 2025, valoarea totală a activelor a crescut cu aproximativ 40%, ceea ce confirmă interesul în creștere pentru economisirea suplimentară în vederea pensionării.

Raportul evidențiază și faptul că administratorii continuă să investească aproape integral în economia românească.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport.

Unde sunt investiți banii participanților la Pilonul III

Structura investițiilor arată că administratorii fondurilor preferă instrumentele considerate mai sigure, fără a renunța însă la plasamentele în acțiuni.

La finalul lunii iunie, cea mai mare parte a activelor era investită în titluri de stat, care însumau 5,43 miliarde de lei și reprezentau 61,8% din portofoliu.

Pe locul al doilea se aflau acțiunile listate, cu o valoare de 2,63 miliarde de lei, echivalentul a 30% din totalul activelor.

Fondurile de investiții ocupau poziția a treia, cu active de 277,36 milioane de lei, reprezentând 3,2% din portofoliu.

Această structură reflectă strategia administratorilor de a combina investițiile cu risc redus cu cele orientate spre obținerea unor randamente pe termen lung.

În luna iunie 2026, participanții la fondurile de pensii facultative au virat contribuții totale în valoare de 95 de milioane de lei.

Contribuția medie înregistrată în această perioadă a fost de 166 de lei.

Spre deosebire de Pilonul II, participarea la Pilonul III este opțională, iar contribuțiile sunt stabilite de fiecare participant sau de angajator, în funcție de beneficiile oferite.

La sfârșitul lunii iunie 2026, fondurile de pensii facultative aveau 1.097.974 participanți, potrivit datelor centralizate de ASF.

În prezent, sistemul Pilonului III cuprinde următoarele fonduri de pensii facultative:

Azt Moderato;

Azt Vivace;

BCR Plus;

Pensia Mea Plus;

Esențial;

NN Activ;

NN Optim;

Pensia Mea;

Raiffeisen Acumulare;

Stabil.

Pilonul III este sistemul de pensii private facultative, destinat persoanelor care doresc să economisească suplimentar pentru perioada de după retragerea din activitate.

Contribuțiile sunt voluntare și se acumulează într-un cont individual administrat de unul dintre fondurile autorizate. Evoluția activelor și creșterea numărului de participanți arată că tot mai mulți români aleg această formă de economisire pe termen lung, în completarea pensiei publice și a pensiei private obligatorii din Pilonul II.