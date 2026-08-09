ASF vine cu vești pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii continuă să își consolideze poziția în sistemul de economisire pentru pensie. La sfârșitul lunii iunie 2026, activele administrate în cadrul Pilonului II au depășit 237 de miliarde de lei, cu aproape 40% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că cea mai mare parte a banilor este investită în România, în special în titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București.

Potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară, fondurile de pensii administrate privat au încheiat luna iunie 2026 cu active totale de 237,4 miliarde de lei.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, valoarea activelor a crescut cu 39%, evoluție care reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițiilor realizate de administratorii fondurilor.

Raportul evidențiază și faptul că banii participanților continuă să fie investiți preponderent în economia României.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF.

Structura portofoliului fondurilor de pensii private arată că administratorii continuă să adopte o strategie orientată spre investiții considerate stabile și cu risc redus.

La finalul lunii iunie, cea mai mare parte a activelor era plasată în titluri de stat, care reprezentau 150,72 miliarde de lei, echivalentul a 63,5% din total.

Pe locul al doilea se aflau investițiile în acțiuni listate la bursă, în valoare de 68,37 miliarde de lei, reprezentând 28,8% din active.

Restul portofoliului era distribuit între:

fonduri de investiții – 7,75 miliarde de lei (3,3%);

obligațiuni corporative – 7,71 miliarde de lei (3,2%).

Această structură reflectă orientarea administratorilor către instrumente financiare care urmăresc atât protejarea economiilor participanților, cât și obținerea unor randamente pe termen lung.

Datele ASF mai arată că, numai în luna iunie 2026, contribuțiile virate în conturile participanților din Pilonul II au însumat 2,06 miliarde de lei.

Contribuția medie înregistrată în această perioadă a fost de 447 de lei pentru fiecare participant.

Sumele virate lunar în fondurile de pensii private provin din contribuțiile obligatorii reținute din veniturile salariale și sunt administrate în conturi individuale până la momentul pensionării.

La sfârșitul lunii iunie 2026, sistemul pensiilor private obligatorii număra 8.543.556 participanți, potrivit statisticilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În prezent, în cadrul Pilonului II funcționează șapte fonduri de pensii private obligatorii:

Aripi;

AZT Viitorul Tău;

BCR;

BRD;

Metropolitan Life;

NN;

Vital.

Pilonul II reprezintă componenta obligatorie a sistemului privat de pensii din România, în care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat. Evoluția activelor și numărul ridicat al participanților confirmă importanța tot mai mare a acestui sistem în asigurarea veniturilor viitorilor pensionari.