Despăgubire record de aproape 9,8 milioane de lei. Accidentele și incendiile au provocat cele mai mari daune plătite de Omniasig în 2026

Accidentele rutiere grave și incendiile au generat unele dintre cele mai mari despăgubiri achitate de Omniasig Vienna Insurance Group în prima jumătate a anului 2026. Cea mai mare sumă a ajuns la aproape 9,8 milioane de lei și a fost plătită în urma unui accident rutier mortal produs în Italia.

Cea mai mare despăgubire achitată de Omniasig în primul semestru din 2026 pe segmentul RCA a fost de aproape 9,8 milioane de lei.

Cazul a fost înregistrat în Italia, unde șoferul unui ansamblu auto, în timpul unei manevre de mers înapoi, a lovit cu partea din spate a semiremorcii un pieton. Victima a decedat în urma impactului.

A doua cea mai mare sumă plătită pe RCA a depășit 3,5 milioane de lei și a acoperit daune morale și materiale. Accidentul s-a produs într-o localitate din județul Olt, după ce un șofer a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune frontală cu o motocicletă. Persoana vătămată a suferit leziuni care au provocat o infirmitate pe viață.

O altă despăgubire importantă, de peste 2,6 milioane de lei, a fost acordată în urma unui accident din București. Șoferul unui autobuz a accidentat un minor aflat pe o trecere de pietoni. Suma a acoperit, de asemenea, daune morale și materiale.

Pe segmentul CASCO, cea mai mare despăgubire din perioada ianuarie-iunie 2026 a ajuns la aproximativ 680.000 de lei. Suma a fost achitată pentru un autocamion care a luat foc în timp ce circula pe o șosea din Franța.

O despăgubire de aproximativ 510.000 de lei a fost plătită după un accident produs pe autostrada A1, în județul Hunedoara. Pe fondul carosabilului umed, autoturismul a derapat și a ieșit în afara drumului.

Pe poziția următoare s-a aflat o daună de aproximativ 500.000 de lei. În acest caz, un autobuz a fost acroșat în Sinaia de un autoturism care intrase pe contrasens. În urma impactului, autobuzul a fost proiectat într-un zid de piatră aflat pe marginea șoselei.

Pagube importante au fost înregistrate și pe segmentul Property. Cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 5,76 milioane de lei și a fost achitată în urma unui incendiu produs la un depozit de produse.

Un alt incendiu, izbucnit la o rafinărie, a generat o despăgubire de peste 3,7 milioane de lei. O explozie produsă la un cuptor industrial de aluminiu a dus la plata unei alte sume de aproape 1,2 milioane de lei.

Omniasig a mai achitat aproximativ 980.000 de lei pentru un incendiu produs la un echipament de încărcare a navelor și circa 820.000 de lei în urma unui furt de elemente de construcție.

Incendiile au dominat și clasamentul celor mai mari despăgubiri acordate pentru locuințe în prima jumătate a anului.

Cea mai mare sumă, de aproximativ 460.000 de lei, a fost achitată după ce o locuință din județul Neamț a fost afectată de flăcări.

O altă despăgubire, de aproximativ 450.000 de lei, a fost acordată pentru o locuință din Caraș-Severin. În acest caz, incendiul s-a extins de la o proprietate vecină.

În Suceava, un incendiu care a afectat atât locuința, cât și anexele acesteia a generat o despăgubire de aproximativ 420.000 de lei.

Pe segmentul asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 240.000 de lei. Banii au fost acordați pentru acoperirea unui tratament medical de urgență în Statele Unite, necesar în urma unei crize biliare.

Printre celelalte cazuri cu despăgubiri ridicate s-au aflat mai multe accidente la schi produse în Italia. Pentru traumatisme la nivelul membrelor și genunchilor au fost acordate sume cuprinse între aproximativ 60.000 și 100.000 de lei.

Pe linia asigurărilor de răspundere civilă, cea mai mare despăgubire a ajuns la aproximativ 450.000 de lei. Aceasta a fost achitată după o inundație produsă într-un depozit de marfă.

Un caz de malpraxis medical a generat o despăgubire de aproape 100.000 de lei. Alte două cazuri de malpraxis au dus la plăți cuprinse între 50.000 și 75.000 de lei.

Compania a mai acordat aproximativ 90.000 de lei în urma furtului unui cablu destinat unor utilaje grele dintr-un depozit.

Omniasig Vienna Insurance Group este prezentă de 31 de ani pe piața asigurărilor din România și are peste 1.200 de angajați. Portofoliul companiei cuprinde peste 100 de produse de asigurare, distribuite printr-o rețea națională de sucursale și agenții.