România traversează o perioadă profund anormală. Radu Georgescu: Țara are cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză în care susține că România se transformă într-un mare „Jurassic Park”, folosind această comparație pentru a descrie o serie de probleme economice, sociale și administrative pe care le consideră tot mai vizibile.

Radu Georgescu afirmă că, de aproximativ o lună, în România nu se mai realizează tranzacții imobiliare deoarece site-ul Agenției Naționale de Cadastru a fost compromis. În opinia sa, această situație afectează întregul sector imobiliar.

Economistul mai susține că România înregistrează în 2026 cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare, în timp ce Guvernul transmite mesajul că țara se află pe direcția corectă.

„România se transformă într-un mare Jurassic Park. Joi am mers pe Transfăgărășan. Am văzut 12 urși care stateau pe marginea drumului. De o lună de zile, în România nu se face nicio tranzacție imobiliară, deoarece a fost spart site-ul Agenției de Cadastru. În 2026, România are cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare Iar Guvernul spune că suntem pe drumul cel bun”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În postarea sa, economistul afirmă că România se află, alături de Siria, printre țările cele mai afectate de depopulare în ultimii 20 de ani. El adaugă că 25% dintre locuințele din România sunt declarate goale, ceea ce înseamnă că nu au nicio persoană înregistrată la întreținere, iar același procent se regăsește și în București.

Georgescu susține că, în ciuda acestui nivel ridicat al locuințelor neocupate, agenții imobiliari continuă să vorbească despre existența unei cereri de locuințe și despre posibilitatea ca prețurile să continue să crească.

„25% din locuințele din România sunt declarate goale, adică au zero persoane la întreținere. Același procent se înregistrează și în București. Iar agenții imobiliari spun că există cerere de locuințe și că prețurile vor mai crește”, a mai scris economistul.

Economistul face și o analiză a scenei politice, afirmând că în România nu mai există, în fapt, partide socialiste sau liberale. Potrivit acestuia, cei care se opun PNL votează PSD nu pentru ideile socialiste ale acestui partid, iar cei care se opun PSD votează PNL nu pentru ideile liberale ale acestuia.

„În România nu există partide socialiste sau liberale. Cei care sunt împotriva PNL votează PSD. Nu pentru ideile socialiste ale PSD Cei care sunt împotriva PSD votează PNL. Nu pentru ideile liberale ale PNL La un moment dat am lucrat doi ani la o firmă din Elveția. Elvețienii abia așteptau să vină în România. Coborau din mașină și se fotografiau cu căruțele de pe șosea. Filmau ambuteiajele și claxoanele din București. Erau ca niște copii ajunși în Jurassic Park. În România, anormalul a ajuns să fie considerat normal. Și nu ne dăm seama că România se transformă într-un mare Jurassic Park. Să fie economie”, a conchis acesta.

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