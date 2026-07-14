România este deja tratată ca o țară „junk”. Avertismentul lui Radu Georgescu pentru economie: Clasamentul e jenant pentru Guvern

Economistul Radu Georgescu a publicat o analiză în care susține că un raport al Erste Bank indică faptul că România este deja percepută de piețele financiare ca o țară aflată în categoria „junk”, chiar dacă o retrogradare oficială din partea agențiilor de rating nu a avut loc.

Potrivit explicațiilor publicate pe Facebook, săptămâna în curs este una importantă pentru Europa, nu din cauza Campionatului Mondial de fotbal, unde evoluează Anglia, Franța și Spania, ci pentru că Guvernul României revine pe piețele externe pentru a se împrumuta în euro.

Radu Georgescu afirmă că, până vineri, 10 iulie, Guvernul României se împrumutase deja cu 109 miliarde de lei în anul 2026, nivel pe care îl califică drept un record istoric pentru România. În opinia sa, acești bani au fost deja cheltuiți de Guvern.

Economistul precizează că, în aceeași perioadă, și alte state din regiune ies pe piețele internaționale pentru finanțare, respectiv Ungaria, Croația, Polonia, Cehia și Serbia.

„Azi am primit raportul de la Erste Bank. Ce bine că nu citește nimeni rapoartele Erste Bank. Ar fi aflat ca Romania este deja in Junk. Iti explic mai jos ce scrie in raportul Erste Săptămâna asta e una importantă pentru Europa. Și nu pentru că Anglia, Franța și Spania joacă la Campionatul Mondial de fotbal. In aceasta saptamana Guvernul Romania iese pe pietele externe pentru a se imprumuta in euro. Desi pana vineri 10 iulie Guvernul Romaniei se imprumutase 109 miliarde lei in 2026. Record istoric pentru Romania. Se pare ca acesti bani au fost papati de Guvern”, a scris economistul pe Facebook.

În analiza sa, Georgescu arată că Erste Bank a publicat, pentru fiecare dintre aceste țări, nivelul primei de risc solicitate de băncile internaționale pentru acordarea de împrumuturi guvernelor. El susține că rezultatul este nefavorabil pentru România, deoarece băncile cer statului român o dobândă semnificativ mai mare decât cea solicitată Serbiei.

Economistul subliniază că Serbia este deja încadrată în categoria „junk”, motiv pentru care consideră situația României cu atât mai gravă.

Acesta oferă și exemplul Ungariei, despre care spune că s-a împrumutat în aceeași zi cu 3 miliarde de euro, iar prima de risc solicitată acestei țări a fost de aproape trei ori mai mică decât cea cerută României.

„De asemenea vor iesi pe piete internationale: Ungaria, Croatia, Polonia, Cehia si Serbia. Iar Erste face un lucru simplu și nemilos. Publică, țară cu țară, prima de risc pe care băncile internaționale o cer fiecărui guvern ca să-i dea bani cu împrumut. Clasamentul e jenant pentru Guvernul României. Băncile cer României o dobândă sensibil mai mare decât cer Serbiei. Stai puțin. Serbiei? Dar Serbia este in Junk Azi, Ungaria s-a împrumutat 3 miliarde de euro. Prima de risc cerută Ungariei a fost de aproape trei ori mai mică decât cea cerută României”, a mai scris aceesta.

Radu Georgescu afirmă că, timp de un an, România a trecut prin numeroase majorări de taxe, justificate prin argumentul că țara riscă să fie retrogradată în categoria „junk”, ceea ce ar fi dus la costuri mai mari de finanțare. În opinia sa, raportul Erste Bank arată însă că România plătește deja dobânzi mai mari decât state care au fost deja retrogradate în această categorie, astfel că argumentul utilizat pentru justificarea creșterilor de taxe nu mai este valabil.

Economistul consideră că băncile internaționale analizează atent datele economice și că nivelul dobânzilor solicitate României, mai ridicat decât în cazul Serbiei, arată că acestea au încadrat deja neoficial România în categoria „junk”.

Totodată, el susține că băncile reacționează primele la evoluțiile economice, în timp ce agențiile de rating oficializează ulterior aceste evaluări.

În încheiere, Radu Georgescu afirmă că rapoartele Erste Bank nu sunt citite de publicul larg și susține că, din acest motiv, încă există persoane care consideră că economia României se află „pe drumul cel bun”.

„Un an întreg România a fost trecută printr-o avalanșă de creșteri de taxe, cu argumentul repetat obsesiv: „riscăm să fim retrogradați la junk, și atunci vom plăti dobânzi mai mari”. Surpriza. Iată-ne dupa un an, plătind dobânzi mai mari decât țări care sunt deja în junk. Argumentul cresterilor de taxe a facut implozie impreuna cu raportul de azi publicat de Erste. Ghinionul Guvernului României e că oamenii de la băncile străine chiar știu să citească datele economice. Iar în felul în care cer dobanzi Romaniei mai mari decât Serbiei, inseamna ca ne-au trecut deja, neoficial, în junk. Bancile reactioneaza primele la situatia economica. Agențiile de rating semnează hârtia la urmă. Partea bună În România, nimeni nu citește rapoartele celor de la Erste Bank. De aceea mai există încă oameni care sar într-un picior și spun că situația economică a României e „pe drumul cel bun”

Inca. Sa fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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