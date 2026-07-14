Nicușor Dan: Nu voi desemna un premier până când nu va exista o majoritate parlamentară care să îl susțină

Președintele Nicușor Dan a declarat că PSD rămâne în opoziție atât timp cât nu deține funcții în structura administrativă și a afirmat că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară capabilă să susțină un viitor guvern.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, Franța, că PSD se află în opoziție atât timp cât nu deține funcții de miniștri, secretari de stat sau prefecți în structura administrativă.

Șeful statului a explicat că există două paliere distincte ale negocierilor dintre partide. Primul vizează formarea Guvernului, unde au apărut condiționări din partea formațiunilor politice. Potrivit acestuia, unele partide susțin că nu vor sprijini un guvern în care nu au miniștri, în timp ce altele afirmă că nu vor susține un executiv din care fac parte miniștri ai altor partide. El a arătat că acesta este blocajul cunoscut din negocieri, în cadrul cărora sunt discutate mai multe variante, inclusiv cea a unei rotații la guvernare.

Dan a precizat că al doilea palier al negocierilor este cel administrativ-legislativ, care privește adoptarea legilor de care depinde implementarea PNRR. El a afirmat că, până în prezent, a existat o colaborare între partide, chiar dacă nu toate s-au aflat la guvernare, însă discuțiile pe acest subiect au devenit între timp mai tensionate.

Președintele și-a exprimat totodată convingerea că va fi găsit un consens în privința măsurilor necesare pentru PNRR până la termenul-limită din 31 august.

„PSD este în opoziţie. Atâta timp cât nu au miniştri, secretari de stat, prefecţi în structura administrativă, ei sunt în opoziţie. Acum, sunt două paliere. Este palierul formării Guvernului şi aici avem aceste condiţionări. Unii spun că nu vrem să susţinem un guvern în care să nu avem miniştri, alţii spun că nu vrem să susţinem un guvern în care sunt alţi miniştri de la alte partide. Ăsta este blocajul pe care-l cunoaşteţi şi diferite formule, rotativă şi toate celelalte pe care le ştiţi. De altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR. Până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toţi au fost la guvernare, acum, discuţiile sunt mai tensionate pe asta. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august şi sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta”, a precizat Dan.

Dan a mai spus că, în prezent, nu există un candidat la funcția de prim-ministru care să beneficieze de susținerea unei majorități parlamentare, motiv pentru care consideră că desemnarea unui premier în acest moment ar reprezenta un demers fără finalitate.

Întrebat de ce nu desemnează un nou candidat pentru funcția de premier, șeful statului a explicat că poartă un dialog informal cu partidele politice, în timp ce liderii acestora discută între ei pentru a identifica o soluție. Potrivit acestuia, negocierile au înregistrat doar pași timizi spre conciliere, iar în lipsa unei majorități care să susțină un candidat, nu consideră oportună desemnarea unui prim-ministru.

Referitor la posibilitatea formării unui guvern tehnocrat sau a unui executiv mixt, Dan a afirmat că va desemna un astfel de guvern doar dacă, în urma negocierilor, partidele vor ajunge la un acord și va avea convingerea că propunerea are șanse reale să obțină votul de învestitură în Parlament. El a precizat că, în prezent, această variantă nu există.