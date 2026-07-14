Contabilul, veriga de încredere pentru economie și justiție. Cum se redefinește profesia contabilă în era digitală

Într-o perioadă în care inteligența artificială accelerează procese, automatizează operațiuni și schimbă modul în care sunt analizate datele, instituțiile statului transmit un mesaj comun: contabilul rămâne indispensabil atât pentru funcționarea economiei, cât și pentru actul de justiție. Prezenți la evenimentul organizat de CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român, reprezentanți ai ANAF, Curții de Conturi, ASF și Ministerului Justiției au explicat, din unghiuri diferite, de ce profesia nu poate fi substituită de tehnologie și de ce responsabilitatea umană rămâne esențială.

Pentru ANAF, contabilul este un actor central în mecanismul fiscal. Vicepreședinta instituției, Gabriela Ionescu, a subliniat că într-o legislație fiscală aflată în continuă schimbare, profesia devine un element de stabilitate:

„Contabilul nu este doar cel care ține evidența. Contabilul este consilierul de încredere al antreprenorului. Garantul conformării și partenerul nostru în colectarea veniturilor bugetului de stat.”

Într-o legislație fiscală aflată în continuă schimbare, contabilul este cel care traduce norma în practică, previne erorile și menține contribuabilul în legalitate. Fără această verigă, sistemul fiscal ar funcționa cu sincope, iar conformarea voluntară ar fi imposibil de atins.

Din zona auditului public, Claudia Bochivieci, reprezentant al Curții de Conturi, a evidențiat importanța calității datelor și a interpretării profesionale:

„Suntem preocupați de calitatea datelor pe care le utilizăm, astfel încât să obținem interpretări corecte. Încercăm să integrăm inteligența artificială în procesul de audit, dar rolul nostru va deveni din ce în ce mai complex — spre analiză, consultanță și sprijin decizional.”

Auditul public depinde de calitatea datelor contabile. Fără profesioniști care să verifice, să interpreteze și să valideze informația, niciun sistem digital nu poate produce concluzii corecte. Mesajul este clar: tehnologia poate accelera analiza, dar nu poate decide în locul profesionistului.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a completat perspectiva economică din zona piețelor financiare non‑bancare, unde contabilitatea este infrastructura de încredere:

„Inteligența artificială poate procesa date, identifica anomalii și automatiza operațiuni, dar nu poate înlocui judecata profesională, discernământul și responsabilitatea umană.”

Pentru ASF, contabilitatea și raportarea financiară reprezintă infrastructura de încredere a pieței de capital, a asigurărilor și a pensiilor private. Fără profesioniști care să verifice și să interpreteze datele, riscurile nu pot fi evaluate corect, iar capitalul nu poate fi alocat eficient.

În zona judiciară, rolul contabilului este la fel de important. Reprezentanta Ministerului Justiției, Lenuța Popescu, a explicat că expertiza contabilă este adesea decisivă în cauze civile, comerciale sau penale: „Hotărârea judecătorului se sprijină pe concluziile unui expert contabil judiciar. Calitatea, imparțialitatea și rigoarea profesională a expertului nu sunt doar exigențe profesionale, ci garanții ale unei justiții eficiente.”

Popescu a subliniat că, deși AI poate analiza volume mari de date, nu poate înlocui independența în analiză, responsabilitatea și discernământul profesional: „Încrederea nu poate fi automatizată. Ea se construiește prin competență, integritate și asumarea răspunderii pentru actul profesional.”

Ministerul Justiției susține digitalizarea sistemului judiciar, dar într-un cadru în care tehnologia rămâne un instrument, nu un substitut al expertului.

Din perspectiva profesiilor liberale, președintele UNPL, Cătălin‑Daniel Fenechiu, a punctat același lucru: „Inteligența artificială nu are responsabilitate și nu are etică. Judecătorul se bazează pe munca contabilului, iar expertul contabil este esențial în dosare comerciale, penale cu prejudiciu și civile.”

El a respins ideea că AI ar putea înlocui profesiile liberale: „Au trecut vreo 2 ani de zile, nu ne-au luat banii, nu ne-au luat clienții, nu ne-au trimis acasă. Cine nu se împrietenește cu inteligența artificială are un handicap, dar dacă o îmblânzești, o poți folosi.” Dar a subliniat că discuția despre AI trebuie să se mute de la teamă la utilizare inteligentă: „Cine nu se împrietenește cu inteligența artificială are un handicap. Dar dacă o îmblânzești, o poți folosi în interesul muncii.”

Pentru avocați, contabili, notari sau practicieni în insolvență, colaborarea este esențială. În dosare comerciale, penale cu prejudiciu sau civile, expertiza contabilă este fundamentul pe care se construiesc apărările juridice.