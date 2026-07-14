IBM a înregistrat cea mai mare scădere din ultimele aproape șase decenii. Compania spune că AI schimbă prioritățile de investiții ale clienților

Acțiunile IBM au înregistrat cea mai mare scădere din ultimele aproape șase decenii, după ce compania a anunțat venituri preliminare sub estimările analiștilor pentru al doilea trimestru. Grupul susține că tot mai mulți clienți își redirecționează bugetele către servere și cipuri, pe fondul cererii generate de inteligența artificială.

International Business Machines Corp. (IBM) a anunțat venituri preliminare de 17,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru, sub estimarea analiștilor, care anticipau 17,9 miliarde de dolari.

Compania a precizat că rezultatele sunt încă preliminare, iar cifrele finale, care urmează să fie publicate săptămâna viitoare, ar putea suferi modificări.

Reacția investitorilor a fost imediată. Acțiunile IBM au scăzut cu până la 26% pe bursa din New York, cea mai amplă scădere intraday înregistrată de companie din ianuarie 1968, transmite Bloomberg.

Potrivit IBM, deficitul global de semiconductori și memorii, alimentat de dezvoltarea accelerată a centrelor de date pentru inteligența artificială, determină companiile să prioritizeze achizițiile de servere, echipamente de stocare și cipuri.

În aceste condiții, clienții alocă mai puține resurse pentru alte produse IT, inclusiv pentru mainframe-urile și soluțiile software dezvoltate de IBM.

Divizia de infrastructură a companiei a fost cea mai afectată, înregistrând o scădere de 7% a vânzărilor în perioada analizată.

Directorul general Arvind Krishna a declarat că IBM se aștepta ca problemele din lanțurile de aprovizionare să afecteze rezultatele, însă nu a anticipat că firmele își vor muta o parte atât de mare din bugetele IT către achiziția de servere, sisteme de stocare și memorii.

Potrivit acestuia, produsele din gama Z Mainframe și software-ul asociat au contribuit semnificativ la rezultatele sub așteptări.

Krishna a mai afirmat că, în acest context, compania nu a reușit să se adapteze suficient de rapid, iar mai multe contracte importante nu au fost finalizate în termenele estimate.

Rezultatele IBM au influențat și alte companii din sectorul software. Acțiunile Workday și ServiceNow au înregistrat scăderi de aproximativ 6%, în timp ce producători de cipuri precum SK Hynix și Advanced Micro Devices au consemnat creșteri.

Analiștii Bloomberg Intelligence estimează că reducerea cheltuielilor discreționare pentru tehnologie ar putea deveni una dintre principalele teme ale sezonului de raportări financiare pentru companiile software.

IBM continuă să integreze funcții bazate pe inteligență artificială în produsele sale și susține că această tehnologie va contribui la dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Compania consideră că proiectele bazate pe AI vor stimula cererea pentru soluțiile sale de infrastructură software, care permit clienților să utilizeze modele avansate de inteligență artificială. Totuși, rezultatele preliminare din al doilea trimestru arată că, pe termen scurt, investițiile accelerate în hardware și componente afectează cererea pentru o parte din portofoliul IBM.