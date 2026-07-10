Meta pregătește cea mai importantă mutare din AI. Compania trece la producția propriului cip

Meta intenționează să înceapă în luna septembrie producția primului său cip AI dezvoltat intern, potrivit unui document consultat de Reuters. Noul procesor face parte din strategia companiei de a-și extinde infrastructura pentru inteligență artificială și de a reduce dependența de furnizori precum Nvidia și AMD. Proiectul vizează atât optimizarea costurilor, cât și creșterea capacității de procesare necesare platformelor Facebook și Instagram.

Meta se pregătește să intre într-o nouă etapă a dezvoltării infrastructurii sale AI, prin lansarea în producție a unui cip proiectat intern, denumit Iris. Potrivit unui document intern consultat de Reuters, compania controlată de Mark Zuckerberg intenționează să înceapă fabricarea acestuia în luna septembrie, într-un demers care urmărește consolidarea independenței tehnologice față de marii producători de procesoare grafice.

Noul cip face parte din familia Meta Training and Inference Accelerators (MTIA), o gamă de procesoare dezvoltate special pentru susținerea sistemelor de inteligență artificială utilizate de platformele Facebook și Instagram.

Documentul intern arată că faza de testare a procesorului Iris s-a desfășurat pe parcursul a numai șase săptămâni și nu a identificat probleme majore. Rezultatul este considerat un pas important pentru Meta, după mai mulți ani în care compania a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea propriilor cipuri destinate inteligenței artificiale.

Procesorul este dezvoltat în parteneriat cu Broadcom, companie implicată în proiectarea acestuia, în timp ce producția va fi realizată de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător mondial de cipuri fabricate la comandă.

Strategia Meta nu presupune eliminarea imediată a furnizorilor tradiționali, ci integrarea noului cip Iris alături de plăcile grafice achiziționate de la Nvidia și AMD. Obiectivul companiei este reducerea costurilor foarte ridicate generate de dezvoltarea infrastructurii AI și diminuarea dependenței de furnizorii externi de procesoare.

Planurile interne indică și un ritm de dezvoltare mult mai rapid decât cel practicat în mod obișnuit în industrie. Meta își propune să lanseze aproximativ un nou cip pentru inteligență artificială la fiecare șase luni până în 2027, în timp ce majoritatea producătorilor introduc generații noi la intervale de cel puțin un an.

Documentul consultat de Reuters mai arată că infrastructura de calcul a companiei va ajunge în acest an la o capacitate de 7 gigawați. Pentru anul 2027, Meta și-a stabilit obiectivul de a dubla această capacitate la 14 gigawați, ceea ce ar transforma rețeaua sa într-una dintre cele mai mari infrastructuri dedicate inteligenței artificiale din industrie.

Pentru a susține extinderea infrastructurii AI, Meta estimează că va aloca până la 145 de miliarde de dolari în 2026 numai pentru investițiile în acest domeniu. Suma reprezintă o parte importantă din cele peste 700 de miliarde de dolari pe care marile companii tehnologice sunt așteptate să le investească în infrastructura de inteligență artificială.

În paralel, compania și-a asigurat deja contracte multianuale pentru componente considerate esențiale. Acestea includ memorii furnizate de Samsung Electronics, unități de stocare flash produse de SanDisk și echipamente de fibră optică livrate de Sumitomo Electric, menite să susțină dezvoltarea centrelor de date dedicate AI.

Aceste acorduri pe termen lung au devenit tot mai importante pe fondul deficitului global de memorii și al creșterii accelerate a cererii pentru componente utilizate în centrele de date. Analiștii avertizează că scumpirea cipurilor și a memoriilor a ajuns la un nivel atât de ridicat încât fenomenul, cunoscut sub denumirea de „chipflation”, începe să producă efecte asupra economiei în ansamblu.