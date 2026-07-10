România se confruntă cu o nouă scădere a natalității. Numărul deceselor a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al nașterilor în mai 2026

România a înregistrat în luna mai 2026 o nouă scădere atât a numărului de nașteri, cât și a celui de decese, comparativ atât cu luna precedentă, cât și cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, sporul natural a rămas negativ, ceea ce înseamnă că numărul deceselor a continuat să îl depășească semnificativ pe cel al născuților-vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna mai 2026 au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 10.444 de copii, cu 211 mai puține decât în aprilie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 2%. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 18.825 de certificate de deces, dintre care 9.734 pentru persoane de sex masculin și 9.091 pentru persoane de sex feminin. Comparativ cu luna aprilie 2026, numărul deceselor a fost mai mic cu 588, respectiv cu 3%. Scăderea a fost de 2,9% în cazul bărbaților și de 3,2% în cazul femeilor.

Numărul certificatelor de deces pentru copiii cu vârsta sub un an a fost de 51 în luna mai, cu 10 mai puține decât în luna precedentă. În aceste condiții, sporul natural s-a menținut negativ, ajungând la -8.381 de persoane. Practic, numărul deceselor înregistrate a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, 42,1% din totalul deceselor, respectiv 7.925 de cazuri, au fost înregistrate la persoanele de 80 de ani și peste. Alte 5.283 de decese, reprezentând 28,1% din total, au fost consemnate în grupa de vârstă 70-79 de ani, iar 3.025 de decese, echivalentul a 16,1%, au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 60 și 69 de ani.

La polul opus, cele mai puține decese au fost consemnate la copiii cu vârsta între 0 și 4 ani, unde au fost înregistrate 72 de cazuri, la grupa de vârstă 5-19 ani, cu 41 de decese, și la persoanele între 20 și 29 de ani, unde au fost înregistrate 65 de decese.

În ceea ce privește evenimentele de stare civilă, în luna mai 2026 au fost înregistrate 9.218 căsătorii la oficiile de stare civilă. Totodată, au fost pronunțate 2.055 de divorțuri, atât prin hotărâri judecătorești definitive, cât și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

Comparativ cu luna mai 2025, numărul certificatelor de naștere pentru născuții-vii a fost mai mic cu 1.561, ceea ce reprezintă o scădere de 13%.

Și numărul certificatelor de deces a fost mai redus față de aceeași lună a anului trecut, cu 331 de cazuri, respectiv cu 1,7%. În același timp, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 15 mai mic decât în luna mai 2025.

Sporul natural a rămas negativ atât în luna mai 2026, când a fost de -8.381 de persoane, cât și în luna mai 2025, când s-a situat la -7.151 de persoane, ceea ce indică o accentuare a declinului natural al populației.

Din totalul deceselor înregistrate în luna mai 2026, 9.334 au avut loc în mediul urban, dintre care 4.782 au fost persoane de sex masculin și 4.552 persoane de sex feminin. În mediul rural au fost înregistrate 9.491 de decese, dintre care 4.952 au fost bărbați și 4.539 femei.

Față de luna mai 2025, numărul deceselor a scăzut cu 2% în mediul urban. Reducerea a fost de 3,8% în cazul bărbaților, în timp ce la femei s-a înregistrat o ușoară creștere de 0,02%. În mediul rural, numărul deceselor a fost mai mic cu 1,5%, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor.

INS precizează că datele aferente anului 2026 sunt provizorii și sunt prezentate în funcție de data înregistrării fenomenelor demografice, nu de data producerii acestora. Din acest motiv, acestea vor putea fi revizuite ulterior prin includerea evenimentelor înregistrate cu întârziere, eliminarea celor înregistrate în luna de referință, dar produse anterior, precum și prin redistribuirea fenomenelor pe luni în funcție de data producerii. Următorul comunicat privind mișcarea naturală a populației, aferent lunii iunie 2026, va fi publicat de INS la 10 august 2026.