Bonnie Tyler a murit la 75 de ani. Familia artistei a confirmat decesul

Cântăreața galeză Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat transmis de familie și publicat pe site-ul oficial al artistei. Vestea a fost confirmată după ce interpreta s-a aflat internată într-un spital din Portugalia, unde primea îngrijiri medicale din cauza unor probleme de sănătate.

Mesajul făcut public de apropiații artistei anunță că decesul s-a produs în mod neașteptat, iar familia a cerut respectarea vieții private în aceste momente dificile.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat aseară într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care era internată. Vom publica în curând o declarație suplimentară, dar, deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea pentru a face față acestei tragedii, a transmis familia lui Tyler.

Bonnie Tyler a fost una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock, devenind celebră la nivel internațional datorită timbrului său inconfundabil și pieselor care au rămas în preferințele publicului de-a lungul mai multor decenii.

Cu câteva săptămâni înainte de confirmarea decesului, echipa artistei informa publicul că Bonnie Tyler fusese internată. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial și pe paginile de socializare ale cântăreței.

Potrivit informațiilor transmise atunci, artista fusese supusă unei intervenții chirurgicale de urgență și fusese plasată în comă indusă pentru a facilita procesul de recuperare.

În perioada următoare au apărut mai multe informații despre starea sa de sănătate, însă familia și reprezentanții cântăreței au ales să ofere doar detalii limitate, solicitând respectarea vieții private. Un purtător de cuvânt al artistei transmitea la acel moment un mesaj adresat admiratorilor. „Știm că îi doriți cu toții tot binele și vă rugăm să păstrați intimitatea în aceste momente dificile, vă rugăm”.

Bonnie Tyler s-a născut în localitatea Skewen, din Țara Galilor, iar de-a lungul carierei a devenit una dintre cele mai apreciate artiste britanice. Vocea sa răgușită și stilul interpretativ au transformat-o într-o prezență distinctă pe scena muzicală internațională.

Printre cele mai cunoscute melodii din repertoriul său se numără „Total Eclipse of the Heart”, piesă care a ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din numeroase țări și a rămas una dintre cele mai reprezentative creații ale carierei sale. A fost al patrulea dintre cei șase copii ai unei familii modeste, tatăl său lucrând ca miner, iar mama fiind casnică, scrie Express.

Artista a mărturisit de-a lungul timpului că nu a fost niciodată atașată de numele primit la naștere. Într-un interviu acordat BBC Radio Wales, a povestit cum și-a ales pseudonimul: „Am luat un ziar de format mare și m-am străduit să scriu toate prenumele pe care le-am întâlnit pe o listă și toate numele de familie pe alta, apoi le-am parcurs pe amândouă și am ajuns la Bonnie Tyler.”

Copilăria și-a petrecut-o în satul Skewen, de lângă Swansea, unde a crescut într-o casă socială cu patru dormitoare și o grădină spațioasă. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, în 2012, artista vorbea despre dificultățile prin care au trecut părinții săi pentru a întreține o familie numeroasă. „Cred că mamei și tatei le-a fost foarte greu să crească o familie numeroasă cu foarte puține resurse.”

În locuința familiei răsunau frecvent melodii ascultate la radiogram, iar mama ei obișnuia să cânte arii de operă sau piesa „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini” în timp ce se ocupa de treburile casei.

La doar șapte ani, Bonnie Tyler a asistat la un spectacol muzical organizat la biserica din localitate. Atunci a descoperit piesa lui Irving Berlin, „There’s No Business Like Show Business”, moment pe care avea să-l considere începutul visului de a urca pe scenă. În autobiografia „Straight from the Heart”, artista își amintea: „Nu îndrăzneam să spun nici măcar «boo» unei gâște, și totuși o parte din mine tânjea să cânte în fața oamenilor.”

Vocea răgușită care a transformat-o într-una dintre cele mai ușor de recunoscut artiste din muzica internațională a apărut în urma unui incident petrecut în 1977. După o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor noduli de pe corzile vocale, medicii i-au recomandat să-și menajeze vocea. Totuși, într-un moment de furie, a țipat, iar timbrul său vocal s-a modificat definitiv.

Schimbarea avea să devină semnătura sa artistică. Șase ani mai târziu, Bonnie Tyler a lansat „Total Eclipse of the Heart”, piesă care i-a adus succes internațional și o nominalizare la premiile Grammy.

La scurt timp a urmat și „Holding Out for a Hero”, un alt hit care i-a consolidat statutul de vedetă a muzicii pop-rock. Ambele melodii au continuat să fie folosite de-a lungul anilor în filme, seriale de televiziune și campanii publicitare.

Cariera sa a început încă din adolescență, când cânta ca solistă și coristă în formații locale. În anii ’70 a lansat mai multe albume, însă consacrarea avea să vină la începutul deceniului următor, odată cu colaborarea cu textierul și producătorul american Jim Steinman.

Bonnie Tyler a reușit să-i atragă atenția lui Steinman trimițându-i înregistrări demonstrative cu piese rock despre care considera că se potrivesc stilului său vocal. Compozitorul, cunoscut deja pentru succesul albumului „Bat Out of Hell”, semnat de Meat Loaf, a devenit unul dintre oamenii care i-au influențat decisiv parcursul artistic.

Artista povestea că, din momentul în care a ascultat pentru prima dată compoziția „Total Eclipse of the Heart”, a fost convinsă că aceea era melodia pe care o așteptase întreaga viață. Lansată în interpretarea sa, piesa a ocupat primul loc în topurile din Marea Britanie și Statele Unite, devenind unul dintre cele mai mari succese ale anilor ’80.

Cu versurile memorabile „Odată, mă îndrăgosteam, dar acum nu fac decât să mă destram”, melodia a depășit un miliard de ascultări pe platforma Spotify, confirmându-și statutul de hit internațional.

Începând cu anii 1990, Bonnie Tyler s-a bucurat de o popularitate deosebită în țări precum Norvegia, Austria și Franța, unde albumele și concertele sale au continuat să atragă un public numeros.

În 2013 a reprezentat Marea Britanie la concursul Eurovision, iar în 2022 a fost numită membră a Ordinului Imperiului Britanic, distincție acordată pentru contribuția adusă muzicii.

Pe plan personal, artista s-a căsătorit în 1973 cu dezvoltatorul imobiliar Robert Sullivan, primul său partener de viață. Patru decenii mai târziu, declara că relația lor a rămas la fel de puternică: „Încă îl iubesc foarte mult, iar el mă iubește pe mine.” Cei doi nu au avut copii.