Doliu în lumea muzicii. Cântărețul american Oliver Tree a murit într-un accident de elicopter în Brazilia

Cântărețul și compozitorul american Oliver Tree, cunoscut pentru piese precum „Life Goes On”, „Miss You” și „When I’m Down”, ar fi murit într-un accident de elicopter produs duminică dimineață la Rio de Janeiro, potrivit informațiilor publicate de CNN Brazil.

Până la această oră, reprezentanții artistului nu au confirmat oficial informația, însă presa braziliană susține că Oliver Tree s-ar afla printre cele șase persoane decedate în urma tragediei.

Potrivit CNN Brazil, accidentul a avut loc în cartierul Recreio dos Bandeirantes, din zona de sud-vest a orașului Rio de Janeiro.

Primele informații indică faptul că în incident au fost implicate două elicoptere. Unul dintre aparate s-ar fi prăbușit peste un spațiu aparținând unui dealer auto, iar impactul ar fi provocat un incendiu puternic.

Imaginile apărute în mediul online arată mai multe vehicule electrice cuprinse de flăcări și pagube importante în zona unde s-a produs accidentul.

Autoritățile braziliene investighează circumstanțele exacte ale tragediei.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Oliver Tree se afla în Brazilia în cadrul turneului mondial de promovare a celui de-al patrulea album de studio, „Love You Madly, Hate You Badly”.

Artistul susținuse recent un concert la São Paulo și urma să continue seria de spectacole programate în mai multe regiuni ale lumii.

Cu doar o zi înainte de accident, acesta publicase imagini și materiale video din Brazilia pe conturile sale de socializare.

Turneul mondial debutase pe 30 mai în Ciudad de Mexico și includea opriri programate în Asia, Oceania, Africa și Antarctica.

Născut în California, Oliver Tree și-a început cariera muzicală sub numele artistic „Tree”, fiind activ în zona muzicii electronice și dubstep.

În 2013 a lansat EP-ul „Demons”, iar câțiva ani mai târziu a atras atenția publicului internațional prin colaborarea la piesa „When I’m Down”, lansată împreună cu producătorul Whethan.

Succesul său a crescut semnificativ după semnarea contractului cu Atlantic Records și lansarea proiectului „Alien Boy”, care l-a făcut cunoscut atât în industria muzicală, cât și în mediul online.

Artistul s-a remarcat prin imaginea sa neobișnuită, caracterizată de tunsoarea tip „bol”, haine inspirate din moda anilor ’80 și videoclipuri cu un stil vizual aparte.

Oliver Tree a devenit unul dintre cei mai populari artiști ai generației sale pe platformele sociale. Piesa „Life Goes On”, lansată în 2021, a cunoscut un succes uriaș pe TikTok, unde a fost utilizată în milioane de videoclipuri realizate de utilizatori din întreaga lume.

Un impact similar a avut și melodia „Miss You”, care a devenit una dintre cele mai populare piese dance de pe platformele de streaming și rețelele sociale.

La momentul accidentului, Oliver Tree avea peste 15 milioane de urmăritori pe TikTok și milioane de ascultători pe serviciile de streaming muzical.

Deși CNN Brazil și alte publicații au relatat că Oliver Tree s-ar afla printre victimele accidentului, până în prezent nu a fost emisă o confirmare oficială din partea familiei sau a reprezentanților săi.