Doliu în industria jocurilor video. Claude Guillemot, cofondatorul Ubisoft, a murit într-un accident aviatic

Claude Guillemot, unul dintre fondatorii Ubisoft și omul care a contribuit la transformarea companiei într-unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din lume, a murit într-un accident aviatic produs în vestul Franței. Tragedia a avut loc vineri, în apropierea stațiunii La Baule, iar informația a fost confirmată oficial de Ubisoft a doua zi. În aeronavă se aflau două persoane, ambele pierzându-și viața în urma impactului.

Claude Guillemot a murit vineri, după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropierea localității La Baule, o cunoscută stațiune de pe litoralul atlantic francez. Co-fondatorul Ubisoft avea 69 de ani.

Potrivit informațiilor publicate de rețeaua franceză ICI, aeronava implicată în accident era un Cessna 421, un avion bimotor cu elice, având o capacitate de opt locuri. Aparatul s-a prăbușit cu puțin timp înainte de ora 18:00, în timp ce se apropia de aeroportul din La Baule.

Primarul localității, Franck Louvrier, a declarat că mai mulți martori au observat ultimele momente ale zborului înainte de impact.

„Aeronava s-a înclinat și s-a prăbușit”, a declarat Franck Louvrier, descriind ceea ce au văzut persoanele aflate în zonă înaintea accidentului.

Ubisoft a confirmat decesul lui Claude Guillemot printr-un comunicat transmis sâmbătă.

„Ubisoft a aflat cu profundă tristețe despre moartea lui Claude Guillemot, cofondator al grupului și președinte al Guillemot Corp., într-un accident. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și apropiații săi în aceste momente dificile”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Cariera lui Claude Guillemot este strâns legată de dezvoltarea Ubisoft, companie pe care a fondat-o în 1986 împreună cu cei patru frați ai săi. Ceea ce a început ca o mică afacere franceză din industria jocurilor video s-a transformat, în decursul deceniilor, într-un gigant global al divertismentului digital, scrie Le Monde.

Sub conducerea familiei Guillemot, Ubisoft a lansat și publicat unele dintre cele mai cunoscute francize din industria gamingului. Printre acestea se numără Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Tom Clancy’s Rainbow Six și Rayman.

Compania a devenit cunoscută la nivel internațional pentru dezvoltarea unor jocuri complexe de tip open-world, care au atras milioane de jucători din întreaga lume și au generat venituri de miliarde de dolari.

Familia Guillemot continuă să dețină controlul asupra Ubisoft, iar fratele lui Claude, Yves Guillemot, ocupă în prezent funcția de director general al companiei.

Dintre toate proiectele dezvoltate de Ubisoft, seria Assassin’s Creed rămâne cea mai de succes franciză a companiei. Lansată pentru prima dată în 2007, aceasta urmărește conflictul dintre două organizații secrete rivale, plasat în diferite epoci istorice.

De-a lungul anilor, seria s-a transformat într-un fenomen global, depășind pragul de 200 de milioane de jucători la nivel mondial.

Cel mai recent titlu important din franciză, Assassin’s Creed Shadows, lansat în 2025, transportă jucătorii în Japonia secolului al XVI-lea, într-un context marcat de confruntări militare și intrigi politice.

Popularitatea universului Assassin’s Creed a depășit însă granițele industriei jocurilor video. Divizia de film și televiziune a Ubisoft lucrează în prezent la adaptări inspirate atât din Assassin’s Creed, cât și din seria Far Cry.

Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul Ubisoft, Claude Guillemot a ocupat și funcția de președinte al Guillemot Corporation, companie separată specializată în producția de accesorii pentru jocuri video și echipamente audio. Moartea sa marchează dispariția unuia dintre oamenii care au contribuit decisiv la dezvoltarea industriei moderne a jocurilor video.