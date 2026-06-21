Air Force One, într-o nouă configurație: ce s-a schimbat la aeronava prezidențială

Donald Trump a prezentat noul Air Force One, un Boeing 747 convertit, care a aparținut anterior Qatarului și va fi utilizat ca aeronavă prezidențială temporară. Aparatul va rămâne în serviciu până la livrarea noii flote comandate de la Boeing, estimată în prezent pentru anul 2028. Avionul este prezentat drept o soluție intermediară într-un program de modernizare amânat. Autoritățile americane au confirmat că aeronava a fost adaptată pentru misiuni oficiale de rang înalt.

Noul avion renunță la schema clasică de culoare albastru deschis, asociată epocii Kennedy, și introduce o combinație mai contrastantă. Partea inferioară este vopsită în bleumarin, iar fuselajul include o dungă roșie longitudinală și un steag american amplasat pe coadă.

Sigiliul prezidențial este poziționat lângă ușa din față utilizată de președinte la îmbarcare. Modificările vizuale sunt menite să redea o identitate distinctă aeronavei oficiale.

Evenimentul de prezentare a avut loc la Baza Comună Andrews, într-un hangar în care au fost adunați câteva sute de membri ai Forțelor Aeriene. Donald Trump a coborât din aeronavă într-un moment regizat, pe fundalul piesei „God Bless the USA”.

În discursul susținut ulterior, el a descris transformările aduse avionului. „Acest avion a fost transformat într-o Casă Albă zburătoare la un nivel de lux cum nimeni nu a mai văzut până acum”.

Președintele a anunțat că intenționează să utilizeze aeronava pentru deplasarea la summitul NATO de la Ankara, programat luna următoare. El a sugerat, de asemenea, posibile vizite viitoare în China, în contextul unor reuniuni internaționale programate pentru toamnă.

În același timp, a fost menționată și ultima deplasare de la summitul G7 din Franța la bordul vechiului Air Force One. „Acum, când aterizăm pe aeroporturi din Londra, Germania și alte locuri, nimeni nu o întrece pe aceasta și așa trebuie să fie pentru țara noastră”.

Aeronava oferită de Qatar este tratată ca un avion „de punte”, utilizat până la intrarea în serviciu a noilor modele. Administrația americană a acceptat oficial aeronava anul trecut, în pofida discuțiilor privind implicațiile etice ale unui cadou de acest tip din partea unui stat străin. Forțele Aeriene au transmis că modificările de securitate au fost realizate conform cerințelor tehnice, cu un cost estimat sub 400 de milioane de dolari. O parte semnificativă a configurației interioare originale a fost menținută.

Programul Boeing pentru noile aeronave prezidențiale a fost inițial programat pentru 2024, dar a fost amânat până în 2028. Decizia de a reveni la schema de culori actuală a fost luată după modificări succesive între administrații, inclusiv o revizuire anterioară care a inversat designul propus.

Forțele Aeriene au precizat că actualele aeronave VC-25A nu vor fi retrase imediat și vor continua să fie utilizate. „Vedeți, un președinte normal nu ar face asta”, a spus Trump, adăugând că „Un președinte normal vrea să stea departe de aeronave. Dar țara noastră trebuie să fie reprezentată corespunzător.”

Noua structură a flotei va include atât aeronava de tranziție, cât și viitoarele modele VC-25B, care vor intra treptat în serviciu. Alte aeronave guvernamentale vor adopta aceeași schemă cromatică roșu, alb și bleumarin, conform anunțurilor militare recente.