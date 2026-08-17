Cum își planifică românii vacanțele în funcție de generație. Diferențele dintre Gen Z, Millennials, Generația X și Baby Boomers

Modul în care românii își organizează vacanțele și aleg asigurările de călătorie diferă semnificativ de la o generație la alta, arată o analiză realizată de Groupama pe baza propriului portofoliu de polițe. În timp ce tinerii din Generația Z preferă deciziile de ultim moment, Millennials includ asigurarea încă din etapa rezervării, iar Baby Boomers pun pe primul loc protecția medicală.

Potrivit analizei, 33% dintre clienții din Generația Z, respectiv persoanele născute între 1995 și 2012, aleg să călătorească individual și își achiziționează asigurarea de călătorie chiar înainte de plecare.

Aceștia sunt influențați în principal de rețelele sociale, recenzii și recomandările din mediul online și preferă procese rapide de cumpărare.

În schimb, Millennials, născuți între 1981 și 1994, călătoresc cel mai frecvent împreună cu familia sau în grupuri mai mari. Pentru această categorie, asigurarea face parte din planificarea vacanței și este cumpărată, de regulă, odată cu rezervarea concediului.

Tot Millennials sunt cei care aleg cel mai des clauza suplimentară pentru anularea călătoriei (storno).

Analiza arată că 35% dintre clienții din Generația X, născuți între 1965 și 1980, preferă vacanțele în doi. Aceștia aleg asigurări adaptate activităților pe care urmează să le desfășoare în concediu și optează mai frecvent pentru clauze suplimentare dedicate sporturilor de sezon.

În cazul generației Baby Boomers, principalul criteriu în alegerea unei polițe îl reprezintă acoperirea medicală extinsă. Acești clienți preferă să cumpere asigurarea imediat după rezervarea vacanței.

Reprezentanții Groupama spun că, deși fiecare generație are propriul mod de a călători și de a lua decizii, interesul pentru polițe personalizate este în creștere.

„Deloc surprinzător, fiecare generație are propriul ritm, propriile priorități și propriul mod de a lua decizii, inclusiv atunci când vine vorba despre asigurarea de călătorie. Dincolo de diferențe, vedem însă o tendință comună: oamenii caută soluții tot mai adaptate felului în care călătoresc, iar acest lucru se reflectă inclusiv în interesul pentru acoperiri suplimentare, alese în funcție de tipul vacanței”, au transmis reprezentanții companiei.

Datele analizate arată că 79% dintre călătoriile în străinătate au avut ca destinație țări din Europa.

În același timp, 65% dintre vacanțe au avut o durată cuprinsă între patru și zece zile, ceea ce confirmă preferința românilor pentru city break-uri și sejururi de aproximativ o săptămână.

Tot mai mulți clienți aleg și acoperiri suplimentare adaptate modului în care călătoresc. Cele mai solicitate sunt cele pentru întreruperea sau extinderea călătoriei, alese în 36% dintre cazuri, urmate de asigurările dedicate călătoriilor cu avionul, cu o pondere de 32%.

În funcție de generație, Millennials optează cel mai des pentru clauza storno, în timp ce Generația X preferă acoperirile pentru practicarea sporturilor de sezon.

Groupama arată că cele mai mari despăgubiri plătite în 2025 au fost generate de urgențe medicale complexe care au necesitat spitalizare, intervenții chirurgicale și repatriere medicală.

Cel mai mare dosar de daună a depășit 250.000 de lei și a vizat un caz medical petrecut în Grecia.

O altă despăgubire importantă, de aproape 240.000 de lei, a fost acordată în urma unui accident produs în Turcia, unde a fost necesară o intervenție chirurgicală.

Compania a gestionat și cazuri medicale complexe în Statele Unite și Egipt, unde costurile tratamentelor și intervențiilor au depășit, în fiecare situație, 100.000 de lei.